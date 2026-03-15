Zλάταν εσύ… σούπερ σταρ

Η ΑΕΚ έφυγε με το κεφάλι ψηλά από το Λονδίνο (0-0) και άφησε ορθάνοιχτη την υπόθεση πρόκριση. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Λάρνακας, Ζλάταν Αλομέροβιτς, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και κατάφερε να διατηρήσει σε 180 λεπτά το μηδέν, κόντρα σε ομάδα της Premier League.

Για όσους… ξεχνούν, ο 34χρονος ήταν ο MVP και στο ματς της League Phase απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, το οποίο η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 1-0. Πρόκειται για ομάδα της Premier League και αυτό είναι αρκετό για να κατανοήσει κανείς πόσο καλή δουλειά έκανε ο κίπερ της ΑΕΚ. Το γεγονός πως βρέθηκε από την πόρτα της εξόδου στην ελίτ των κιτρινοπρασίνων, αποτυπώνει την ομορφιά του ποδοσφαίρου.