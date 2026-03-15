Θριαμβευτής ο Αντονέλι στην Κίνα

Έγραψε ιστορία! Χθες ήταν ο νεαρότερος poleman (19 ετών) στην ιστορία του αθλήματος, σήμερα είναι ο 2ος νεαρότερος νικητής (μετά από ποιον άλλο, τον Μαξ Φερστάπεν).

Ο Κίμι Αντονέλι είναι ο θριαμβευτής του Grand Prix της Κίνας, με μια εξαιρετική διαχείριση, όσο πίσω του μαίνονταν μια διαρκής μάχη των πιλότων της Ferrari, που κράτησε αρκετά πίσω και τον Ράσελ, δίνοντας στον Ιταλό νεαρό την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά του, που του έδωσε τη νίκη, 8.7 δεύτερα μπροστά από τον ομόσταυλό του. O Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει μετά το 2006 και τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα.

Δεύτερο 1-2 στη σεζόν, με τον Τζόρζτ Ράσελ για την απόλυτη κυρίαρχη Mercedes, στο βάθρο ο Λιούις Χάμιλτον, για πρώτη φορά σε GP με τα χρώματα της Ferrari. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ, 5ος ο Μπέρμαν, 6ος ο Γκασλί, ενώ οι Λόσον, Χατζάρ, Σάινθ και Κολαπίντο συμπλήρωσαν τη 10άδα.

Επόμενος αγώνας στην Ιαπωνία το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.

Χαοτικός, πριν καν ξεκινήσει, αποδείχθηκε ο δεύτερος αγώνας της νέας εποχής Formula 1.

Απόλυτη καταστροφή για τη McLaren που δεν κατάφερε να εκκινήσει καν. Πρόβλημα με τα ηλεκτρικά στο μονοθέσιο του Λάντο Νόρις δεν μπόρεσε να βγει από το γκαράζ, ενώ 6 λεπτά πριν την εκκίνηση θέμα είχε και ο Πιάστρι. Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπισαν διαφορετικά προβλήματα, όμως αμφότεροι έμειναν εκτός αγώνα, όπως και οι Μπορτολέτο και Άλμπον, με την εκκίνηση να γίνεται με 18 μονοθέσια. Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν έχει καταφέρει να εκκινήσει σε κανέναν αγώνα φέτος, καθώς στην Αυστραλία είχε ατύχημα πριν ακόμα και από τον γύρο σχηματισμού!

Κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και για την Red Bull. Πρόβλημα είχε και ο Φερστάπεν, πριν τον αγώνα, με την πίσω πτέρυγα αλλά αντικαταστάθηκε και εκκίνησε κανονικά, μόνο για να εγκαταλείψει τελικά, με άλλο θέμα, στον 45ο γύρο!

Από την pole ξεκίνησε ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών έγινε ο νεαρότερος pole sitter σπάζοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ από το 2008.