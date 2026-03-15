Οι βροχές, το ασημένιο τού Κεσίδη και τα κυπριακά αποτελέσματα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι καιρικές συνθήκες κάνουν τη ζωή δύσκολη σε διοργανωτές και αθλητές, στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, το οποίο φιλοξενούμε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Από τους περσινούς 30 οC και συνθήκες καλοκαιριού, πέσαμε στους φετινούς 15 με 10 οC και συνθήκες χειμώνα!!!

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεφταν το πρωινό τού Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026 στη Λευκωσία, υποχρέωσαν τούς διοργανωτές να μετακινήσουν κατά μισή ώρα την έναρξη της διοργάνωσης. Στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί σε κάποια φάση να σταμάτησαν οι βροχές, όμως η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, με τα σύννεφα να σκεπάζουν το ΓΣΠ και με την παγωμένη ατμόσφαιρα να μην βοηθά τούς αθλητές και τις αθλήτριες, Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η πρώτη ημέρα τού 25ου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων κύλησε ομαλά, καταγράφηκαν σε κάποια αγωνίσματα αρκετά καλές επιδόσεις και αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους από πλευράς Οργανωτικής Επιτροπής και εθελοντών, για τις άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης κάθε προβλήματος και στους διαγωνιζόμενους αθλητές και αθλήτριες για τις επιδόσεις τους.

Από τα αγωνίσματα που πλήγηκαν περισσότερο από την καταρρακτώδη βροχή τού πρωινού ήταν το πρώτο αγώνισμα τής ημέρας, η σφυροβολία ανδρών κάτω των 23 ετών. Οι παγωμένες συνθήκες και οι βροχές δεν βοήθησαν τον Ιωσήφ Κεσίδη να ρίξει στα μέτρα που έχει στα πόδια του, «εκτοξεύοντας» τη σφύρα του στα 74,16μ., που ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση, αφού ο Ούγγρος Άρμιν Σάμπαντος (που έχει την καλύτερη επίδοση φέτος με 77,64μ.) κέρδισε με 74,45μ.

Το αργυρό μετάλλιο για τον αθλητή τού Πανίκου Χαραλάμπους είναι το τρίτο συνεχόμενό του στη διοργάνωση, μετά το ασημένιο το 2024 στη Λεϊρία και το χρυσό πέρσι στη Λευκωσία. Την 3η θέση στο βάθρο πήρε ο Ελλαδίτης Γιώργος Παπαναστασίου, με την τελευταία βολή του στα 70,99μ. Αρκετά καλές προσπάθειες έκαναν και οι υπόλοιποι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι και νεαροί και πρωτοεμφανιζόμενοι σε τέτοια διοργάνωση.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες και στους προπονητές σας.

ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία Κ23)                74,16μ.   2/14 – ΑΡΓΥΡΟ

(73,23μ., άκυρη, άκυρη, 74,16μ., 68,56μ., 73,70μ.)

Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (ακοντισμός Κ23) 43,40μ.   13/15

(40,00μ., 42,33μ., 42,52μ., 43,40μ., 42,26μ., άκυρη)

Κυριάκος Βασιλείου (σφαιροβολία Κ23)      14,87μ.   16/17

(13,24μ., άκυρη, 14,59μ., άκυρη, 14,87μ., 14,74μ.)

Κωνσταντίνα Αντωνιάδου (σφυροβολία)    49,89μ.   22/22

(άκυρη, άκυρη, 48,65μ., άκυρη, άκυρη, 49,89μ.)

Μαρίνα Χατζηκώστα (δισκοβολία Κ23)        50,42μ.   8/18

(48,93μ., 50,42μ., 50,36μ., 48,46μ., άκυρη, άκυρη)

Ραφαήλ Ζαχαρία (δισκοβολία)                       52,85μ.   21/23

(άκυρη, άκυρη, 52,85μ., 51,59μ., 52,42μ. άκυρη)

