Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

Βρέθηκε τυχαία στην Αγγλία ή υπάρχει... λόγος; Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, που είναι στο Chesire, ενώ παράλληλα ο Νορβηγός παρουσιάζεται ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός προπονητής!

Υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστω και προσωρινά! Το όνομα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ «παίζει» αρκετά τις τελευταίες ώρες στα Μέσα της Αγγλίας (και όχι μόνο) και όλα δείχνουν πως αυτό δεν συμβαίνει... τυχαία.

Όπως αναφέρει το «The Athletic», μετά από πολλές συνομιλίες που έγιναν την Τρίτη (06/01) ο Νορβηγός φαντάζει ως ο επικρατέστερος για αναλάβει τους «κόκκινους διαβόλους» ως υπηρεσιακός προπονητής!

Την ίδια ώρα, και ο Fabrizio Romano «επιβεβαίωσε» πως οι δύο πλευρές συζητούν σε θετικό κλίμα, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είναι πρόθυμος για να αναλάβει τη δουλειά και όλα θα κριθούν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μάλιστα, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής είναι στην Αγγλία, αφού υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες που τον απεικονίζουν να κάνει βόλτες στο Chesire!

Άραγε ήταν τυχαία η επίσκεψή του εκεί ή μήπως είχε και κάποιον ιδιαίτερο... λόγο; Μάλλον η απάντηση έχει γίνει ήδη γνωστή!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Fabrizio Romano:

«Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρούν σε θετικές συνομιλίες για τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή. Όπως αποκαλύφθηκε χθες, ο Όλε θέλει τη δουλειά και είναι ένας σοβαρός υποψήφιος, με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια του συμβολαίου. Ο Όλε είναι έτοιμος να πει ΝΑΙ. Είναι 'επάνω' στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη