Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

Υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστω και προσωρινά! Το όνομα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ «παίζει» αρκετά τις τελευταίες ώρες στα Μέσα της Αγγλίας (και όχι μόνο) και όλα δείχνουν πως αυτό δεν συμβαίνει... τυχαία.

Όπως αναφέρει το «The Athletic», μετά από πολλές συνομιλίες που έγιναν την Τρίτη (06/01) ο Νορβηγός φαντάζει ως ο επικρατέστερος για αναλάβει τους «κόκκινους διαβόλους» ως υπηρεσιακός προπονητής!

Την ίδια ώρα, και ο Fabrizio Romano «επιβεβαίωσε» πως οι δύο πλευρές συζητούν σε θετικό κλίμα, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είναι πρόθυμος για να αναλάβει τη δουλειά και όλα θα κριθούν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μάλιστα, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής είναι στην Αγγλία, αφού υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες που τον απεικονίζουν να κάνει βόλτες στο Chesire!

Άραγε ήταν τυχαία η επίσκεψή του εκεί ή μήπως είχε και κάποιον ιδιαίτερο... λόγο; Μάλλον η απάντηση έχει γίνει ήδη γνωστή!

Ole Gunnar Solskjaer is back in Cheshire as he emerges as a strong contender to take over at #mufc [@ChrisWheelerDM] pic.twitter.com/yUYYPdMeX6 — utdreport (@utdreport) January 6, 2026

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Fabrizio Romano:

«Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρούν σε θετικές συνομιλίες για τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή. Όπως αποκαλύφθηκε χθες, ο Όλε θέλει τη δουλειά και είναι ένας σοβαρός υποψήφιος, με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια του συμβολαίου. Ο Όλε είναι έτοιμος να πει ΝΑΙ. Είναι 'επάνω' στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

