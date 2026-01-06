Έξαλλοι οι οπαδοί της Στρασμπούρ με τη φυγή του Ροσένιορ: «Εξευτελιστικό, υποταγμένοι στην Τσέλσι»

Οι φίλοι της Στρασμπούρ ζητούν την άμεση αποχώρηση του προέδρου της ομάδας, Μαρκ Κέλερ, καθώς τον θεωρούν υπεύθυνο για το... απόλυτο σκοτάδι που βλέπουν στο μέλλον του κλαμπ, μετά και το νέο «χτύπημα», με την αποχώρηση του Λίαμ Ροσένιορ που ανέλαβε την Τσέλσι.

«Πρόκειται γι' ακόμα ένα βήμα στη γενικότερη υποταγή μας στην Τσέλσι» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οπαδοί του γαλλικού συλλόγου και πρόσθεσαν πως: «Κάθε λεπτό παραμονής του Κέλερ στην ομάδα μας, είναι και προσβολή προς όλη τη δουλειά που έγινε και τις βάσεις που είχαν μπει πριν από το 2023».

Ο Λίαμ Ροσένιορ από νωρίς το πρωί της Τρίτης είχε γνωστοποιήσει σε συνέντευξη Τύπου πως συμφώνησε να είναι εκείνος που θ' αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Τσέλσι και η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τις 12:00, με τον Άγγλο κόουτς να υπογράφει για 5,5+1 χρόνια.

