Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε στους "8" του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας. Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16» 03/01/2026

1.Σενεγάλη - Σουδάν                 3-1 2.Μάλι - Τυνησία                    1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026 3.Μαρόκο - Τανζανία                 1-0 4.Νότια Αφρική - Καμερούν           21:00

05/01/2026 5.Αίγυπτος - Μπενίν                 18:00 6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη               21:00

06/01/2026 7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό               18:00 8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο    21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026 Α.Μάλι - Σενεγάλη                   18:00 Β.Νικητής 4 - Μαρόκο                21:00

10/01/2026 Γ.Νικητής 7 - Νικητής 6             18:00 Δ.Νικητής 5 - Νικητής 8             21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026 α.Νικητής Α - Νικητής Δ             18:00 β.Νικητής Β - Νικητής Γ             21:00

Μικρός Τελικός 17/01/2026,                         18:00

Τελικός 18/01/2026,                         21:00 Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

 

Διαβαστε ακομη