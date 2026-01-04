Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε στους "8" του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας. Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16» 03/01/2026

1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1 2.Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026 3.Μαρόκο - Τανζανία 1-0 4.Νότια Αφρική - Καμερούν 21:00

05/01/2026 5.Αίγυπτος - Μπενίν 18:00 6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026 7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00 8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026 Α.Μάλι - Σενεγάλη 18:00 Β.Νικητής 4 - Μαρόκο 21:00

10/01/2026 Γ.Νικητής 7 - Νικητής 6 18:00 Δ.Νικητής 5 - Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026 α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00 β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός 17/01/2026, 18:00

Τελικός 18/01/2026, 21:00 Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ