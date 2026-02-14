Χρυσό μετάλλιο για Μαρίνα Άζινου στο Tunis Open U21

Η Μαρίνα Άζινου, μετά από τρεις θεαματικές νίκες απέναντι σε αθλήτριες από την Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Γκάνα, κατάφερε να κατακτήσει την 1η θέση στο Ανοικτό Κύπελλο Κάτω των 21 στην Τυνησία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση.

Το χρυσό αυτό μετάλλιο της χαρίζει 100 πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη Νέων Κάτω των 21, όπου υπολογίζεται να ανέβει στην 13η θέση, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην αγωνιστική της πορεία.

Τη Μαρίνα συνόδευσε ο προπονητής Χρίστος Σκουρουμουνής, ενώ αγωνίστηκαν και άλλα παιδιά της αποστολής μας, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, παρόλο που δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.Οι αγώνες συνεχίζονται δυναμικά με το Κύπελλο Κάτω των 18, ενώ την Κυριακή οι αθλητές μας θα αγωνιστούν ξανά στο Ανοικτό Κύπελλο Ανδρών – Γυναικών.