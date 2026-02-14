Να το κάνει εύκολο και στην πράξη

Στη θεωρία το απογευματινό (17:00) παιχνίδι με την Ένωση στο ΓΣΠ είναι εύκολο για την Ομόνοια. Καλείται όμως να το κάνει και στην πράξη ώστε να καταγράψει την 8η σερί νίκη στο πρωτάθλημα και στη χειρότερη περίπτωση θα διατηρήσει το +5 από τη 2η ΑΕΚ, εφόσον οι Λαρνακείς νικήσουν τον Απόλλωνα.

Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα αποτελεί «αυτοκτονία» για τους πράσινους απέναντι στην ουραγό ομάδα, που δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Επιβάλλεται να έχει αγωνιστική πειθαρχία και θα ήταν ιδανικό να «καθαρίσει» το ματς όσο πιο νωρίς γίνεται, για να προσηλωθεί στον αγώνα της Πέμπτης στο ΓΣΠ με τη Ριέκα (22:00).

Υπάρχουν ερωτηματικά στα πρόσωπα που θα επιλέξει ο Χένινγκ Μπεργκ για την ενδεκάδα και ο λόγος έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό ματς, το πρώτο από τα δύο, με φόντο τους «16» του Conference League. Προέκυψαν όμως και απρόοπτα στην τελευταία προπόνηση αφού ο Εβάντρο υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα λείψει για τρεις εβδομάδες ενώ εκτός λόγω ίωσης έμεινε ο Μπάλκοβετς. Εκτός είναι ως γνωστό επίσης οι Μαγιαμπέλα και Γιόβετιτς.

Αναμένεται πάντως αρκετή προσέλευση αφού η ομάδα είναι στα… χάι της μετά το τεράστιο διπλό επί της Πάφου.