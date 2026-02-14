ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η συνέχεια του Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα και το υπόλοιπο πρόγραμμα

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι ο χθεσινός αγώνας της 5ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας  μεταξύ Αγίας Νάπας – Νέας Σαλαμίνας στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας, μετά από απόφαση του διαιτητή διακόπηκε στο 43ο λεπτό λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από τη συνεχόμενη βροχόπτωση.

Ο  αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 από το χρονικό σημείο της διακοπής του αγώνα.

Στο χρονικό σημείο της διακοπής η Νέα Σαλαμίνα προηγείτο στο σκορ με 1-0.

Σε χθεσινό σημερινό παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο, η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών νίκησ εμε 5-0 τον ΑΣΙΛ Λύσης.

Σήμερα, επίσης στις 15:00, για τον α΄ όμιλο, η Δόξα θα υποδεχθεί τη ΜΕΑΠ ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή (15:00) με το ματς Ομόνοια 29ης Μαΐου-ΠΑΕΕΚ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Καρμιώτισσα 35, Αγία Νάπα 33, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

*** Σήμερα (15:00), για το β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, θα γίνουν τα παιχνίδια: Χαλκάνορας-Αχ./Ονήσιλος, Σπάρτακος-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Εθνικός Λατσιών-ΑΕΖ, Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής Γερ. 19, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 14, Αχ./Ονήσιλος 6.

