Έδωσε εξηγήσεις, δεν κόπασε η μουρμούρα

Έπειτα από σχεδόν ένα 48ωρο αντιδράσεων, η εταιρεία ΑΠΟΕΛ τοποθετήθηκε μέσω ανακοίνωσης, για ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο επένδυσης από Βραζιλιάνικο επενδυτικό γκρουπ. Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε την εταιρεία SPORTS LEGACY NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA η οποία ιδρύθηκε από τον Αλσιμάρ Μαδέιρος, τον Νοέμβριο του 2025. Πρόκειται για μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση υπό την ομπρέλα της, άλλων επενδυτικών εταιρειών που είναι πρόθυμες να διοχετεύσουν κεφάλαια προς τον ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η πρώτη φάση επένδυσης αφορά το ποσό των 3.3 εκατομμύρια ευρώ το οποίο δεν προϋποθέτει σύγκλιση γενικής συνέλευσης. Η επόμενη φάση η οποία αφορά πολύ μεγαλύτερα ποσά, προχωρά μόνο με έγκριση από τη γενική συνέλευση του σωματείου. Σε αυτήν, οι αγοραστές θα καταστούν ταυτόχρονα και μεγαλομέτοχοι της εταιρείας.

Ενδοιασμοί από το σωματείο

Τις τελευταίες 10 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν πέραν των τεσσάρων συναντήσεων της εταιρείας και του σωματείου. Το σωματείο εισηγήθηκε μία νέα πρόταση και ο ΑΠΟΕΛ περιμένει την απάντηση του επενδυτικού γκρουπ. Όσον αφορά τώρα τη θεωρητική πρόθεση ατόμων να συνεισφέρουν οικονομικά, η εταιρεία περιμένει απάντηση από το σωματείο για το αν αυτό επιβεβαιώνεται δεσμευτικά και πρακτικά από τα συγκεκριμένα άτομα.

Σύμφωνα πάντως με διαρροές, σήμερα Σάββατο, έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα σε εταιρεία, σωματείο, πρώην παραγόντων και παλαιμάχων της ομάδας προκειμένου να τεθούν τα πάντα στο τραπέζι για το καλό του ΑΠΟΕΛ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να παρθεί οριστική απόφαση για το πως θα προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ.

Πάντως, ο κόσμος δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις που έδωσε η εταιρεία και συνεχίζει να βλέπει την κάθε θέση της ομάδας, με δυσπιστία και ανησυχία. Οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων συνεχίζουν να αντιδρούν ζητώντας την παραίτηση του Πρόδρομου Πετρίδη εκφράζοντας τα παράπονά τους μέσω πολλών σχολίων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ένας ο στόχος στο Δασάκι

Μέσα σε όλα αυτά είναι και το αγωνιστικό. Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενείται από τον Εθνικό αύριο Κυριακή (15/2, 16:00) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό παιχνίδι για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία η οποία δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει το τρίποντο έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις δεδομένες απώλειες που θα προκύψουν από το ΑΕΚ - Απόλλων. Σε ότι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Σταφυλίδης, Μάγιερ και Μπρόρσον (τιμωρημένος), με τον Μαϊόλι να είναι πιο έτοιμος και επιστρέφει.