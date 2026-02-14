Στη δοκιμασία της Γιγαντιαίας Κατάβασης ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν

Η ώρα της αγωνιστικής πρόκλησης έφτασε για τον Γιάννο Κουγιουμτζιάν στη Γιγαντιαία Κατάβαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano–Cortina 2026.

Η πρώτη κατάβαση (Run 1) θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Κύπρου), με τον Κύπριο αθλητή να αγωνίζεται 78ος στη σειρά εκκίνησης, ανάμεσα σε 81 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Θα ακολουθήσει η δεύτερη κατάβαση (Run 2) στις 14.30, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι αθλητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη διαδρομή.

Τα αποτελέσματα των δύο καταβάσεων θα καθορίσουν την τελική κατάταξη του αγωνίσματος.

Στόχος του 29χρονου αθλητή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο καταβάσεων, ώστε να εξασφαλίσει επίσημη κατάταξη απέναντι στους κορυφαίους χιονοδρόμους του κόσμου

Ο αγώνας διεξάγεται στο απαιτητικό Stelvio Ski Centre, σε μία πίστα μήκους 1.448 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς 390 μέτρων από την αφετηρία έως τον τερματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας της Γιγαντιαίας Κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026 θα μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του ΡΙΚ, δίνοντας την ευκαιρία στο κυπριακό κοινό να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Γιάννου Κουγιουμτζιάν.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στον Γιάννο Κουγιουμτζιάν καλή επιτυχία στην αυριανή του προσπάθεια. Ευχαριστεί επίσης για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την PETROLINA (Gold Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner).