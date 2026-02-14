Oι πολλές αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/02)
ΡΙΚ 2 & ΡΙΚ HD
14:20 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
19:45 Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
16:00 Ακρίτας - Άρης
19:00 ΑΕΚ - Απόλλων
Cytavision 2
17:00 Ομόνοια - Ένωση
Cytavision 3
17:00 Mάντσεστερ Σίτι - Σάλφορντ
22:00 Λίβερπουλ - Μπράιτον
Cytavision 4
16:00 Κόμο - Φιορεντίνα
19:00 Λάτσιο - Αταλάντα
21:45 Ίντερ - Γιουβέντους
Cytavision 5
16:00 Tένις: ATP 500 – Rotterdam
20:30 Tένις: ATP 500 – Rotterdam
Cytavision 6
17:00 Ράλι Σουηδίας
20:00 Βόλος - Άρης
22:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Dallas
Cytavision 7
14:15 Μπέρτον Άλβιον - Γουέστ Χαμ
19:45 Άστον Βίλα - Νιούκαστλ
00:00 ΝΒΑ All Star Night
Cytavision 8
15:00 Εσπανιόλ - Θέλτα
18:30 Iπποδρομίες - Saudi Cup 2026
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Σοσιεδάδ
Cablenet Sports 1
21:00 Γκινγκάμπ - Σεντ Ετιέν
Cablenet Sports 2
15:00 Μονπελιέ - Λε Μανς
18:00 Μαρσέιγ - Στραμπούργκ
20:00 Λιλ - Μπρεστ
22:05 Παρίς FC - Λανς
Cablenet Sports 3
19:00 Μπάσκετ: Σαραγόσα - Μπανταλόνα
21:00 Άγιαξ - Σιτάρντ
Νοvasports Prime
19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Νοvasports 2
16:30 Λεβερκούζεν - Ζανκτ Παουλί
21:30 Ντιναμό Δρ. - Έλβερσμπεργκ
Νοvasports 3
16:30 Βέρντερ - Μπάγερν
19:30 Στουτγκάρδη - Κολωνία
Νοvasports 4
16:30 Άιντραχτ - Γκλάντμπαχ
Νοvasports 5
16:30 Αμβούργο - Ουνιόν Βερ.
Νοvasports 6
17:00 Τένις: WTA 1000 – Doha
Νοvasports Start
16:30 Xόφενχαϊμ - Φράιμπουργκ