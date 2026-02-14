ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό κι αν θα είναι απόδειξη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αυτό κι αν θα είναι απόδειξη

Διαπιστευτήρια ότι μπορεί να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία επιζητεί ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας πάει απόψε (19:00) στην ΑΕΚ Αρένα, χωρίς τον κόσμο του, με παράσημο το εκπληκτικό σερί που τρέχει από την ημέρα που κάθισε στον πάγκο ο Ερνάν Λοσάδα. Μετρώντας επτά σερί τρίποντα η ομάδα της Λεμεσού επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση των στόχων της και ενδεχόμενο διπλό στο σημερινό παιχνίδι θα είναι άλλο ένα δυναμικό μήνυμα ότι… τελικά ο φετινός Απόλλωνας μπορεί πολλά περισσότερα από την απλή συμμετοχή στο α’ γκρουπ. Εξάλλου, φεύγοντας με τη νίκη από το στάδιο της Λάρνακας θα πλησιάσει στον ένα βαθμό τη σημερινή αντίπαλό του και πλέον θα βάλει πλώρη να ανέβει ακόμη ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση θα τονωθεί και περισσότερο η ψυχολογία νοουμένου ότι θα σταματήσει ένα αρνητικό σερί στα παιχνίδια με τους κιτρινοπράσινους κόντρα στους οποίους δεν πανηγυρίστηκε νίκη στους τελευταίους πέντε αγώνες. Σε αυτά η ΑΕΚ επικράτησε τέσσερις φορές και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Η τελευταία νίκη για τους γαλάζιους είχε έρθει πριν από δύο χρόνια, και συγκεκριμένα στις 10 Φεβρουαρίου 2024, όταν επικράτησε εκτός έδρας με 2-1.

Η έξοδος αυτή είναι και μία από τις τρεις τελευταίες που απομένουν για τους γαλάζιους πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι άλλες είναι απέναντι σε άλλη μία διεκδικήτρια των πάνω διαζωμάτων, την Ομόνοια και κόντρα στην Ανόρθωση. Στις άλλες δυο αναμετρήσεις θα παίξει εντός έδρας με Εθνικό και ΑΕΛ.

Στα πλάνα του Ερνάν Λοσάδα είναι κανονικά ο Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν αμφίβολος στις προηγούμενες ημέρες. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Μάρκοβιτς και ο Μαλεκκίδης, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Μπράντον οδηγό, δεν έκανε στάση ούτε στην «Αρένα» το τρένο του Απόλλωνα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στο «στόχαστρο» διαιτησία και VAR μέσω επίσημης καταγγελίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη