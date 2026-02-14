Αυτό κι αν θα είναι απόδειξη

Ο Απόλλωνας πάει απόψε (19:00) στην ΑΕΚ Αρένα, χωρίς τον κόσμο του, με παράσημο το εκπληκτικό σερί που τρέχει από την ημέρα που κάθισε στον πάγκο ο Ερνάν Λοσάδα. Μετρώντας επτά σερί τρίποντα η ομάδα της Λεμεσού επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση των στόχων της και ενδεχόμενο διπλό στο σημερινό παιχνίδι θα είναι άλλο ένα δυναμικό μήνυμα ότι… τελικά ο φετινός Απόλλωνας μπορεί πολλά περισσότερα από την απλή συμμετοχή στο α’ γκρουπ. Εξάλλου, φεύγοντας με τη νίκη από το στάδιο της Λάρνακας θα πλησιάσει στον ένα βαθμό τη σημερινή αντίπαλό του και πλέον θα βάλει πλώρη να ανέβει ακόμη ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση θα τονωθεί και περισσότερο η ψυχολογία νοουμένου ότι θα σταματήσει ένα αρνητικό σερί στα παιχνίδια με τους κιτρινοπράσινους κόντρα στους οποίους δεν πανηγυρίστηκε νίκη στους τελευταίους πέντε αγώνες. Σε αυτά η ΑΕΚ επικράτησε τέσσερις φορές και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Η τελευταία νίκη για τους γαλάζιους είχε έρθει πριν από δύο χρόνια, και συγκεκριμένα στις 10 Φεβρουαρίου 2024, όταν επικράτησε εκτός έδρας με 2-1.

Η έξοδος αυτή είναι και μία από τις τρεις τελευταίες που απομένουν για τους γαλάζιους πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι άλλες είναι απέναντι σε άλλη μία διεκδικήτρια των πάνω διαζωμάτων, την Ομόνοια και κόντρα στην Ανόρθωση. Στις άλλες δυο αναμετρήσεις θα παίξει εντός έδρας με Εθνικό και ΑΕΛ.

Στα πλάνα του Ερνάν Λοσάδα είναι κανονικά ο Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν αμφίβολος στις προηγούμενες ημέρες. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Μάρκοβιτς και ο Μαλεκκίδης, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις.