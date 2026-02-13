ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βέλη Λαπόρτα για τη διαιτησία: «Πρέπει να παλέψουμε κόντρα σε όλους και σε όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την Πέμπτη (12/02) μία εμφατική νίκη απέναντι στην αγνώριστη Μπαρτσελόνα, ισοπεδώνοντας τη με 4-0 και ευρισκόμενη πλέον με το ενάμισι πόδι στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Ο Τζουάν Λαπόρτα εξέφρασε μέσω social media τη μεγάλη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία, μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Κύπελλο Ισπανίας.

 

Παρά το βαρύ σκορ, οι Καταλανοί είχαν μετά την αναμέτρηση μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία, και κυρίως από την ακύρωση ενός γκολ του Πάου Κουμπαρσί στο 59ο λεπτό, όταν οι Μαδριλένοι ήδη προηγούνταν με τέσσερα γκολ διαφορά.

Αυτά τα παράπονα εκφράστηκαν και από τον Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Μπαρτσελόνα ενόψει εκλογών, στις οποίες συμμετέχει κανονικά, θέλοντας να ανανεώσει τη θητεία του.

Ο επί χρόνια διοικητικός ηγέτης δήλωσε τη στήριξή του στην ομάδα και τον Χάνσι Φλικ, εξέφρασε την πίστη του στην ανατροπή, ενώ μίλησε για «αδικία» στη φάση του Κουμπαρσί και για μία Μπαρτσελόνα που «παλεύει απέναντι σε όλα και σε όλους».

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Όλη μου η στήριξη στον Χάνσι Φλικ, στους παίκτες, στον Ντέκο και στην ομάδα του. Με τη δύναμη όλων των φιλάθλων της Μπάρτσα, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να πετύχουμε μια μεγάλη ανατροπή στο Spotify Camp Nou στις 3 Μαρτίου.

Δυστυχώς, χθες αντιμετωπίσαμε μια ολόκληρη σειρά από αντιξοότητες — από τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση μέχρι ένα λανθασμένα ακυρωθέν γκολ, που δεν μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε την ανατροπή. Μια ανατροπή που είναι απολύτως εφικτή στη ρεβάνς, αν όλοι στηρίξουμε και ενθαρρύνουμε την ομάδα όπως στις μεγάλες, επικές βραδιές που έχουμε ζήσει στο γήπεδό μας.

Το γκολ του Πάου Κουμπαρσί που ακυρώθηκε λανθασμένα έρχεται να προστεθεί στην αδικία, καθώς μας θυμίζει εκείνο του Λαμίν Γιαμάλ στο Ανοέτα, που επίσης ακυρώθηκε άδικα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουμε απέναντι σε όλα και όλους.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να σταθούμε στο πλευρό των παικτών μας. Ζητώ από όλα τα μέλη και τους φιλάθλους να τους δείξουν πόσο νοιαζόμαστε και πόσο περήφανους μας κάνουν με τον τρόπο που υπερασπίζονται τα χρώματά μας. Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία.

sport-fm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

