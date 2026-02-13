ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεν έριξε τριάρα στην Παρί κι έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Ligue 1

Η Ρεν έριξε τριάρα στην Παρί κι έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Ligue 1

Η Ρεν, παρά τα τελευταία προβλήματα που πέρασε με τον Σενεγαλέζο τεχνικό της, Μπεγέ, κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 της πρωτοπόρου Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον η Λανς έχει την ευκαιρία να βρεθείο μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

Με μία πολύ μεγάλη έκπληξη ξεκίνησε η 22η αγωνιστική της Ligue 1. Η ομάδα της Βρετάνης προηγήθηκε στο 34′ με τον Ταμάρι, ενώ στο 69′ διεύρυνε το προβάδισμά της με τον Λεπόλ.

Οι Παριζιάνοι αντέδρασαν και μείωσαν μόλις τρία λεπτά αργότερα με τον Ντεμπελέ, επιχειρώντας την ανατροπή. Ωστόσο, η πίεσή τους δεν απέδωσε και ο Εμπολό «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 81′. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν στους 51 πόντους και μπορούν να βρεθούν στο -1 από τη Λανς, αν εκείνη νικήσει την Παρί FC το βράδυ του Σαββάτου (14/2, 22:05).

Από την άλλη, η Ρεν ανέβηκε στην 5η θέση με 34 πόντους και συνεχίζει να ελπίζει για ένα «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο.

