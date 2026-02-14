ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εξέταση» τίτλου και... εκτόξευσης

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

«Εξέταση» τίτλου και... εκτόξευσης

Θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα η ΑΕΚ

Να στείλει ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα, ότι φέτος θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, θέλει να στείλει απόψε (19:00) η ΑΕΚ κόντρα στον φορμαρισμένο Απόλλωνα, στην «Αρένα». Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θέλει να εξαργυρώσει το σπουδαίο διπλό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της σε αγώνες ντέρμπι, προκειμένου να έχει διπλό όφελος. Πρωτίστως για να διατηρηθεί στο κυνήγι της πρωτοπόρου Ομόνοιας αλλά και για να αυξήσει την ψαλίδα της διαφοράς της στο +7 από τον Απόλλωνα που την καταδιώκει.

Ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τους κιτρινοπράσινους είναι να βάλουν φρένο στην εντυπωσιακή πορεία που έχουν οι κυανόλευκοι της Λεμεσού με τον Αργεντινό Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο τους, οι οποίοι μετρούν εφτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα! Θυμίζουμε ότι εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να κερδίσει τον Απόλλωνα, τότε θα έχει αρκετές πιθανότητες να κυνηγήσει με αξιώσεις την 1η θέση της βαθμολογίας μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου, διότι ακολουθούν τέσσερις αγώνες μέχρι το τέλος του β΄ γύρου που προσφέρονται για το απόλυτο, με θεωρητικά (πάντοτε) βατούς αντιπάλους.

Το παιχνίδι αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Ο λόγος για τον Χάμπο Κυριάκου, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει απέναντί του τον Απόλλωνα, την ομάδα με την οποία συνέδεσε το όνομά του κι έκτισε τη μεγάλη του καριέρα.

Xωρίς Καμπρέρα

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Καμπρέρα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τους πόνους στα πλευρά και τέθηκε νοκ άουτ (χθες έκανε θεραπεία). Εκτός πλάνων είναι και οι Εκπολό (επίσης μεγάλη απώλεια), Ρούμπιο, Σουάρεθ και Ναούμ. Τα προβλήματα είναι πολλά για τον Ιδιάκεθ, ο οποίος καλείται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, έχοντας στη διάθεσή του και τους νεοαποκτηθέντες Γκουρφίνγκελ, Μουντραζίγια και Καρδέρο. Δεν αποκλείεται κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να κάνουν ντεμπούτο. Ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Ρόντεν, κατά πόσο θα ξεκινήσει ή όχι βασικός. Μια πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς (Παρασκευά), Μιραμόν, Γκαρσία ή Γκουρφίνγκελ, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Γιούσεφ και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικούν οι Χάιρο, Σαμπορίτ και Μουντραζίγια. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έντονο ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ για τον ΜακΤόμινεϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη ενδεκάδα του Λιάσου Λουκά στον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα δύσκολα θα τον βοηθήσουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Βάσερμαν θα πουλήσει το πρακτορείο ταλέντων του, αλλά παρεμένει επικεφαλής στο «LA 2028»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με επιτυχία η πρώτη κατάβαση – Συνεχίζει δυναμικά ο Κουγιουμτζιάν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Ενρίκε απάντησε στην κριτική του Ντεμπελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τον Τερ Στέγκεν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αισθητή απουσία και οι αλλαγές ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το CAS απέρριψε την έφεση του Χεράσκεβιτς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Εξέταση» τίτλου και... εκτόξευσης

ΑΕΚ

|

Category image

Από αιώνιο... σε αιώνιο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αυτό κι αν θα είναι απόδειξη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Να το κάνει εύκολο και στην πράξη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά από τον πάγκο ο Αντετοκούνμπο!

NBA

|

Category image

«Σύγκρουση τετράδας» στη Λιβαδειά, δεσπόζει το ντέρμπι στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη