«Εξέταση» τίτλου και... εκτόξευσης

Να στείλει ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα, ότι φέτος θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, θέλει να στείλει απόψε (19:00) η ΑΕΚ κόντρα στον φορμαρισμένο Απόλλωνα, στην «Αρένα». Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θέλει να εξαργυρώσει το σπουδαίο διπλό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της σε αγώνες ντέρμπι, προκειμένου να έχει διπλό όφελος. Πρωτίστως για να διατηρηθεί στο κυνήγι της πρωτοπόρου Ομόνοιας αλλά και για να αυξήσει την ψαλίδα της διαφοράς της στο +7 από τον Απόλλωνα που την καταδιώκει.

Ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τους κιτρινοπράσινους είναι να βάλουν φρένο στην εντυπωσιακή πορεία που έχουν οι κυανόλευκοι της Λεμεσού με τον Αργεντινό Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο τους, οι οποίοι μετρούν εφτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα! Θυμίζουμε ότι εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να κερδίσει τον Απόλλωνα, τότε θα έχει αρκετές πιθανότητες να κυνηγήσει με αξιώσεις την 1η θέση της βαθμολογίας μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου, διότι ακολουθούν τέσσερις αγώνες μέχρι το τέλος του β΄ γύρου που προσφέρονται για το απόλυτο, με θεωρητικά (πάντοτε) βατούς αντιπάλους.

Το παιχνίδι αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Ο λόγος για τον Χάμπο Κυριάκου, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει απέναντί του τον Απόλλωνα, την ομάδα με την οποία συνέδεσε το όνομά του κι έκτισε τη μεγάλη του καριέρα.

Xωρίς Καμπρέρα

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Καμπρέρα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τους πόνους στα πλευρά και τέθηκε νοκ άουτ (χθες έκανε θεραπεία). Εκτός πλάνων είναι και οι Εκπολό (επίσης μεγάλη απώλεια), Ρούμπιο, Σουάρεθ και Ναούμ. Τα προβλήματα είναι πολλά για τον Ιδιάκεθ, ο οποίος καλείται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, έχοντας στη διάθεσή του και τους νεοαποκτηθέντες Γκουρφίνγκελ, Μουντραζίγια και Καρδέρο. Δεν αποκλείεται κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να κάνουν ντεμπούτο. Ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Ρόντεν, κατά πόσο θα ξεκινήσει ή όχι βασικός. Μια πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς (Παρασκευά), Μιραμόν, Γκαρσία ή Γκουρφίνγκελ, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Γιούσεφ και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικούν οι Χάιρο, Σαμπορίτ και Μουντραζίγια.