Με νέο τιμονιέρη αλλά και… θηλιά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Με νέο τιμονιέρη αλλά και… θηλιά

Για να σταματήσει ο αγωνιστικός κατήφορος

Η κατρακύλα κάπου πρέπει να σταματήσει στον Άρη και αν δεν γίνει ούτε στο «Στέλιος Κυριακίδης» (16:00) απέναντι στον Ακρίτα, τότε θα δει το τρένο για την Ευρώπη να απομακρύνεται περισσότερο. Πάει με νέο τιμονιέρη στον πάγκο αφού ο Άρτζομ Ράτζκοφ αποχώρησε και στη θέση του βρίσκεται πλέον ο Λιάσος Λουκά. Ένας γνώστης τόσο της ομάδας όσο και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και σαφώς θέλει να μπει με το δεξί και μετά από καιρό να κάνει τους φίλους της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» να χαμογελάσουν.

Οι τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα (Ομόνοια, ΑΕΛ και Ανόρθωση) έφεραν τον Άρη στο -14 από την κορυφή και στο -5 από την 3η θέση. Είναι και εκτός κυπέλλου και άρα η θηλιά στον λαιμό για έξοδο στην Ευρώπη έσφιξε επικίνδυνα.

Έχει να ανέβει ένα βουνό για να… γλυτώσει μία σεζόν που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες. Η απόδραση λοιπόν είναι μονόδρομος και σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσει και ο Χαραλάμπους που επιστρέφει από τιμωρία, ενώ πιο έτοιμοι είναι οι Σεμέδο-Νίκολιτς, που έπαιξαν με την Ανόρθωση, μετά από αρκετό καιρό.

