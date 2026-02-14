Έγραψε ιστορία ο ΑΠΟΕΛ Waterpolo - Έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που κερδίζει σε διεθνή διοργάνωση

Το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, επικρατώντας με 9-8 της West London Penguins, σε έναν αγώνα με δραματική εξέλιξη και έντονο συναγωνισμό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Νωρίτερα το πρωί, οι πρωταθλητές Κύπρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 11-11 με τη Welsh Wanderers, ωστόσο λύγισαν στη διαδικασία των πέναλτι, γνωρίζοντας την ήττα με 21-20.

H πορεία του ΑΠΟΕΛ στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Κατάταξης του LEN Challenger Cup συνεχίζεται σήμερα με δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 10:00 θα παίξει με την Clube Naval Povoense και στις 18:00 με την Hapoel Palram Zvulun. Tην Κυριακή θα αγωνιστεί με την Ljubljana Slovan.

Η κυπριακή ομάδα στοχεύει σε ακόμη καλύτερη παρουσία και πολύτιμους βαθμούς, επιδιώκοντας να κλείσει θετικά την ευρωπαϊκή της διαδρομή στη φετινή διοργάνωση.