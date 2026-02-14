Από αιώνιο... σε αιώνιο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δεδομένα στην Ένωση για τον αγώνα με την Ομόνοια

 Δεύτερη έξοδος στο ΓΣΠ σε τρεις μέρες και ξανά πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για την Ένωση. Μετά τον αποκλεισμό της Τέταρτης στο κύπελλο από τον ΑΠΟΕΛ, η τελευταία στην βαθμολογία Ένωση πάει ξανά στο ΓΣΠ αυτή την φορά για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Ομόνοια για το πρωτάθλημα.

Το απόλυτο αουτσάιντερ

Όπως και με τον ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο έτσι και στο σημερινό ματς με την Ομόνοια για το πρωτάθλημα η Ένωση είναι το απόλυτο αουτσάιντερ. Όμως απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος οι βυσσινί έχουν έξτρα κίνητρο να δείξουν κάποια πράγματα για να διασκεδάσουν κάπως οκά τα αρνητικά που τους συνοδεύουν στο πρωτάθλημα.

Με οδηγό τον ΑΠΟΕΛ

Η Ένωση θα πάει στο ΓΣΠ με οδηγό την καλή προσπάθεια που έκανε με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή και με την Ομόνοια έτσι ώστε η ομάδα του να παλέψει για το καλύτερο. Η τακτική του θα είναι η ίδια. Θα παίξει με γεμάτη την μεσοαμυντική του γραμμή και θα ψάξει το γκολ στην κόντρα.

Χωρίς νίκη

Η Ένωση που στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Εθνικό με 0-2, είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη κάτι που πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Είναι στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό τον οποίο πήρε στο εκτός έδρας 1-1 με τον Ολυμπιακό. Έχει την χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος με 51 γκολ παθητικό και την χειρότερη επίθεση με 5 γκολ.

Αντεμπάγιο ή Παναγιώτου

Στο παιχνίδι κυπέλου με τον ΑΠΟΕΛ προς γενική έκπληξη όλων ο Μαρκόφσκι προτίμησε τον Παναγιώτου στην εστία αντί τον Αντεμπάγιο. Στο σημερινό παιχνίδι με την Ομόνοια αναμένεται πως θα παίξει ο Αντεμπάγιο. Λόγω και της κούρασης της Τετάρτης μάλλον θα προκύψουν και άλλες αλλαγές.

