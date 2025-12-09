Πρώτος back to back MVP στην ιστορία του MLS ο Μέσι!

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε MVP για το MLS 2025 μετά την κατάκτηση του MLS Cup με τη φανέλα της Ιντερ Μαϊάμι.

Δεν υπάρχει κορυφή που να μην έχει πατήσει. Ο Λιονέλ Μέσι, όπως αναμενόταν αναδείχθηκε MVP του ΜLS 2025 μετά την κατάκτηση του τίτλου με την Ιντερ Μαϊάμι, στον τελικό με το Βανκούβερ.

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του MLS που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο δύο σερί χρονιές. Ο 38χρονος Αργεντινός σταρ αγωνίστηκε φέτος σε 28 αγώνες και μέτρησε 29 γκολ και 16 ασίστ, έχοντας ασφαλώς καθοριστικό ρόλο στην ιστορική επιτυχία της Ιντερ Μαϊάμι.

Συνολικά, την τελευταία διετία μετράει 43 γκολ και 28 ασίστ με τη φανέλα της Ιντερ στο MLS, οδηγώντας τη Μαϊάμι στον τρίτο τίτλο της ιστορίας της.

LIONEL MESSI IS A TWO-TIME MLS MVP 🏆🏆



Games played: 49 🏃‍♂️

Goals: 43 ⚽️

Assists: 28 🎯



Led Inter Miami to a third title in franchise history 🐐 pic.twitter.com/0a3WgPiw3e — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2025

sport24.gr