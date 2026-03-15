Καθησυχαστικά τα νέα για τον Μπαντά

«Πάγωσε» το κοινό του Νάπολι-Λέτσε (2-1) βλέποντας στο 87ο λεπτό τον Λαμέκ Μπαντά να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας το στήθος του. Γρήγορα έσπευσαν κοντά του συμπαίκτες και αντίπαλοι, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς διαπιστώθηκε πως δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Ανησυχήσαμε λίγο, αλλά φαίνεται ότι ήταν απλώς ένα άσχημο χτύπημα που τον επηρέασε. Φοβήθηκα, ναι: ήταν ένα χτύπημα στο στήθος, στη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, πιστεύω ότι η κατάσταση θα λυθεί από μόνη της προς το καλύτερο», τόνισε ο προπονητής του άσου από την Ζάμπια, Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο.

Ο ομόλογός του της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο γήπεδο όταν κατέρρευσε ο Μπαντά. «Είδα Μπάντα να καταρρέει στο έδαφος. Ήταν ακριβώς μπροστά μου. Ανησύχησα πολύ όταν τον είδα να βάζει τα χέρια του στο στήθος του. Έτρεξα στο γήπεδο και φώναξα για βοήθεια, γιατί δυστυχώς έχουμε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, ειδικά επειδή η σύζυγός του περιμένει μωρό», ανέφερε.