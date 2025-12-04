ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

Τη μάχη της για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου πραγματοποιεί η Ρίο Άβε, με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου να βρίσκεται στην 11η θέση μετά το φινάλε της 12ης αγωνιστικής με συνολικά 13 βαθμούς.

Βέβαια σύμφωνα με την A Bola η Ρίο Άβε έχει ως κύριο στόχο για φέτος να μειωθούν αρκετά οι συνολικές δαπάνες της ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος επενδυτής της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει το 80% των μετοχών, έχει πάρει αυτή τη σημαντική απόφαση.

Αναμένεται λοιπόν στο άμεσο μέλλον να ακολουθήσουν απολύσεις υπαλλήλων, σε διάφορα τμήματα της ομάδας, από τις ακαδημίες, μέχρι και το τμήμα marketing του κλαμπ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα της A Bola:

«οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από τον τερματισμό συμβολαίων με προπονητές των νεανικών τμημάτων, καθώς και με άλλους επαγγελματίες που συνδέονται με τις ομάδες νέων, αλλά το μέτρο αυτό επεκτάθηκε στα τμήματα scouting, επικοινωνίας και marketing». Και συμπληρώνει ότι «η απόφαση φέρεται να ελήφθη από τον κύριο επενδυτή, Ευάγγελο Μαρινάκη»

sport-fm.gr

