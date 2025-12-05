Πρόσκληση από τον ΚΟΑ στον Ολυμπιακό Πειραιώς για να χρησιμοποιήσει το «Σπύρος Κυπριανού»

Επίσημη πρόκληση προς τον Ολυμπιακό Πειραιώς για να χρησιμοποιεί ως έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» στο διάστημα της ανακατασκευής του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας» θα σταλεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Αυτό ανάφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στις ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Γιάννης Ιωάννου.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στάθηκε στην επιτυχία της διοργάνωσης του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, σημειώνοντας τη συμβολή του Οργανισμού και της Πολιτείας μέσω της πλήρους αναβάθμισης του «Σπύρος Κυπριανού». Συνεχάρη την Οργανωτική Επιτροπή για την άρτια διοργάνωση και την Εθνική ομάδα της Κύπρου για την αξιοπρεπή παρουσία της.

Παράλληλα, ο Γιάννης Ιωάννου αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισε η Κύπρος από τη διεξαγωγή μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης στο νησί μας και πρόσθεσε πως η χώρα μας οφείλει να αξιοποιήσει το ανακαινισμένο «Σπύρος Κυπριανού». Πρόσθεσε, δε, ότι η επένδυση που έγινε στο γήπεδο θα είναι επικερδής και μελλοντικά για την Κύπρο.