Ο Κάστρο λύτρωσε την Μπολόνια στο 89' και την έστειλε στην οκτάδα του Κυπέλλου

Η Μπολόνια πανηγύρισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου, επικρατώντας με 2-1 της Πάρμα σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Μπενέντιστσακ, αιφνιδιάζοντας τους «ροσομπλού». Η αντίδραση ήρθε πριν το ημίχρονο, όταν στο 39' ο Ρόου ισοφάρισε σε 1-1 και έδωσε ξανά ισορροπία στο ματς. Στο δεύτερο μέρος η Μπολόνια κυριάρχησε, πίεσε και δημιούργησε ευκαιρίες, δείχνοντας αποφασισμένη να φτάσει στην ανατροπή.

Τελικά, στο 89ο λεπτό ο Κάστρο με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το γκολ της λύτρωσης, χαρίζοντας στην ομάδα του μια μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης.

sport-fm.gr