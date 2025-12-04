Γιάγια Τουρέ: «Ο Γκουαρντιόλα είναι φίδι»!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια θρυλική μορφή της Μάντσεστερ Σίτι, ο Γιαγιά Τουρέ, άνοιξε ξανά με εντυπωσιακό τρόπο τη σκληρή διαμάχη του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, χαρακτηρίζοντας τον «φίδι».

Ο Τουρέ και ο Γκουαρδιόλα είχαν μια ψυχρή σχέση από τότε που ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα πούλησε… αδίστακτα τον επιδραστικό μέσο στη Σίτι το 2010, μετά την... προαγωγή του Σέρχιο Μπουσκέτς από τη Β’ ομάδα.

Ο Καταλανός θεωρούσε τον Μπουσκέτς πιο κατάλληλο για τον ρόλο του αμυντικού μέσου στο διάσημο 4-3-3. Ο Iβοριανός συμπλήρωσε 90 λεπτά μόνο σε εννέα αγώνες κατά την τελευταία του σεζόν στο «Καμπ Νόου», πριν απολαύσει μια λαμπρή οκταετή πορεία στο Έτιχαντ.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά το 2016, όταν η ηγεσία της Σίτι προσέλαβε τον Γκουαρδιόλα και εκείνος για άλλη μια φορά περιόρισε τον Τουρέ σε δευτερεύοντα ρόλο, οδηγώντας τον μάνατζερ του παίκτη, Ντιμίτρι Σέλουκ, να μιλήσει δημόσια εναντίον του προπονητή.

Ο τελευταίος ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια αυτά, τα οποία όμως δεν ενθάρρυναν τον Γκουαρδιόλα να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον Τουρέ, και ο Ιβοριανός έφυγε από την ομάδα τον Μάιο του 2018.

Και ο Τουρέ, φαίνεται πως δεν έχει ξεπεράσει τη διαμάχη του με τον Γκουαρδιόλα. Σε εμφάνισή του στο κανάλι ZACK στο YouTube, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού περιέγραψε τον πρώην προπονητή του ως «φίδι».

Αναφερόμενος σε παλιότερη επικοινωνία με τους Καταλανούς, αποκάλυψε: «Δεν βλέπω έναν άνδρα, βλέπω ένα φίδι», είπε. «Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα με παίρνει τότε τηλέφωνο και μου λέει: “Πρέπει να μείνεις, είναι σημαντικό”. Και η γυναίκα μου μου λέει: “Θα ακούσεις αυτές τις ανοησίες; Σε αντιμετώπισε σαν σκουπίδι, και τώρα θέλει να μείνεις; Πάμε στο Μάντσεστερ’’ Ο τύπος δεν με έβαλε να παίξω όλη τη χρονιά, κι όμως στο τέλος της σεζόν λάμπω στο Μουντιάλ του 2010. Και τότε αυτός με φέρνει πίσω στην Μπαρτσελόνα. Η γυναίκα μου προειδοποιούσε για εκείνον: “Σατανάς… Δεν είναι άντρας, είναι κακός”. Τον έβλεπε σαν μια αρνητική παρουσία».

Παρά τη δυσμενή του σχέση με τον Γκουαρδιόλα, ο Τουρέ απόλαυσε μια λαμπρή καριέρα με τους Καταλανούς και τη Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας τρία Πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο τίτλους Ισπανίας, ένα Champions League και πέντε εγχώρια κύπελλα.

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

