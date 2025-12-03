ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικός Χάαλαντ, χορταστικό παιχνίδι και... πεντάρα της Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιστορικός Χάαλαντ, χορταστικό παιχνίδι και... πεντάρα της Σίτι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε το βράδυ της Τρίτης (2/12) εις βάρος της Φούλαμ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το Λονδίνο σε ματς διαφήμιση για το ποδόσφαιρο με 5-4 και ο Νορβηγός, πλέον, είναι ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League!

Τρία 24ωρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε εις βάρος της Λιντς (το δεύτερο στο 90' με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2), ο Φιλ Φόντεν έπραξε το ίδιο και στο «Κρέιβεν Κότατζ» απέναντι στο συγκρότημα του Μάρκο Σίλβα.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, πλησίασε στο -2 από την κορυφή, με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Και στον αγώνα με τους Λονδρέζους ο Φόντεν σκόραρε δύο φορές, όντας ξανά ο πρωταγωνιστής των «πολιτών», που έχουν μπει για τα καλά, πλέον, στη μάχη του τίτλου.

Όλα τα φώτα, πάντως, έπεσαν στον Χάαλαντ και το πραγματικά απίστευτο επίτευγμά του. Στο 17' τελείωσε τη φάση με ένα μονοκόμματο σουτ, πετυχαίνοντας σε μόλις 111 αγώνες - 13 λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις. Ο θρύλος των «ανθρακωρύχων», να σημειωθεί ότι, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.

Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον μετά τη συντριβή που γνώρισε στην έδρα της πριν από τρεις ημέρες (29/11) από τη Νιούκαστλ (1-4). Το γκολ του Τζακ Γκρίλις στο 78' χάρισε τη νίκη με 1-0 στους «εφοπλιστές» απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1 (78' Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45'+2 Σμιθ-Ρόου, 57' Ιβόμπι, 72',78' Τσουκβουέζε - 17' Χάαλαντ, 34' Ράιντερς, 44',48' Φόντεν, 54' Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ          2-2 (71' Μπρούνο Γκιμαράες, 86' πέν. Γκόρντον - 78',90'+5 Ρομέρο)

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 3/12

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3/12

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 3/12

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3/12

Λιντς-Τσέλσι 3/12

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 3/12

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Άρσεναλ 30

Μάντσεστερ Σίτι   28 -14αγ.

Τσέλσι            24

Άστον Βίλα        24

Μπράιτον          22

Σάντερλαντ        22

Μάντσεστερ Γ.     21

Λίβερπουλ         21

Έβερτον           21 -14αγ.

Κρίσταλ Πάλας     20

Τότεναμ           19 -14αγ.

Μπρέντφορντ       19

Νιούκαστλ         19 -14αγ.

Μπόρνμουθ         19 -14αγ.

Φούλαμ            17 -14αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ   12

Γουέστ Χαμ        11

Λιντς             11

Μπέρνλι           10

Γουλβς             2

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Aνατροπή και παραμονή στην κορυφή για Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λεβερκούζεν πέταξε εκτός κυπέλλου την Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους «8» του κυπέλλου Ιταλίας η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορικός Χάαλαντ, χορταστικό παιχνίδι και... πεντάρα της Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη