Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

Αποσύρει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Ιμπραϊμά Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης!

O 26χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε για καιρό ψηλά στη μεταγραφική λίστα της «βασίλισσας», η οποία τον είχε προσεγγίσει για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Athletic», η Ρεάλ αφήνει την περίπτωσή του, έχοντας ήδη ενημερώσει τη Λίβερπουλ ότι τελικά δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κίνηση για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Ο Κονατέ έχει στα χέρια του πρόταση νέου συμβολαίου από τους «Reds», στην οποία όμως δεν έχει απαντήσει, περιμένοντας προφανώς να δει πώς θα εξελιχθεί το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2021, όταν αποκτήθηκε έναντι 40 εκατ. ευρώ από τη Λειψία.