ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

Τελικά, θα γίνει κανονικά με την παρουσία του κόσμου το κυριακάτικο ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΛ και του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ που αναφέρεται στην απόφαση για προπώληση εισιτηρίων μόνο, η συνάντηση των προέδρων των δύο ομάδων και η διαρκής συνεργασία των εμπλεκομένων, δείχνουν ότι όλοι εργάζονται για ένα ήρεμο και ασφαλές ντέρμπι.

Η ευχή όλων είναι το παιχνίδι να κυλήσει χωρίς προβλήματα, να επικρατήσει το fair play και οι φίλαθλοι να απολαύσουν το ποδόσφαιρο που αγαπούν.