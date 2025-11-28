Δεν αλλάζει με τίποτα

Η μεγάλη νίκη επί της Ομόνοιας ανήκει στο παρελθόν, όμως η ώθηση που έδωσε παραμένει ισχυρή. Ο Απόλλωνας έχει αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση και πάει στο ντέρμπι με την ΑΕΛ έχοντας πίστη για θετικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι κόντρα στη συμπολίτισσα θεωρείται από τα πιο κρίσιμα της φετινής διαδρομής και όλοι στην ομάδα το γνωρίζουν καλά.

Κλειδί για τη νίκη θα αποτελέσει ξανά η αμυντική γραμμή, η οποία θα παραμείνει η ίδια. Δηλαδή, Σιήκκης, Κβίντα, Βούρος και Ζμέρχαλ, με τον Κουν κάτω από τα δοκάρια. Άλλωστε έχει σταθεί εξαιρετικά στα δύο προηγούμενα ματς, κρατώντας το μηδέν.

Από εκεί και πέρα, ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Μπράντον Τόμας. Θα λείψει λόγω τιμωρίας ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες και βασικό στοιχείο της αγωνιστικής ανάκαμψης. Ο Κύπριος τεχνικός πρέπει να εντοπίσει την καλύτερη λύση για να καλύψει το κενό του Ισπανού, επιλέγοντας τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανταποκριθεί στο βάρος του ντέρμπι.