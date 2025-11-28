ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Κοινή ανακοίνωση από τα δύο σωματεία.

Απόλλων και ΑΕΛ με κοινή ανακοίνωση στέλνουν μήνυμα αθλητοπρέπειας ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι και καταδικάζουν τα επεισόδια μεταξύ μερίδας οπαδών τους:

«Τα Σωματεία Απόλλων και ΑΕΛ καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα απαράδεκτα φαινόμενα βίας που σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη μας. Πράξεις βίας, καταστροφής και τυφλής αντιπαράθεσης δεν έχουν καμία θέση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία μας. Η βία, από όπου κι αν προέρχεται, αποτελεί πλήγμα για όλους μας.

Ενόψει του τοπικού ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής, οι δύο ομάδες υπενθυμίζουμε ότι η αντιπαλότητα πρέπει να παραμένει καθαρά αγωνιστική και να περιορίζεται στα 90 λεπτά, με σεβασμό προς το άθλημα, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτό. Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα και της ΑΕΛ δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ανήκουν στην ίδια πόλη, την ίδια κοινωνία, πολλές φορές και στις ίδιες οικογένειες.

Τα δύο Σωματεία έχουν διατηρήσει χαμηλούς τόνους ενόψει του ντέρμπι, λειτουργώντας με θεσμική ευθύνη και αποδεικνύοντας επανειλημμένα ότι δεν έχουν ούτε συμμετοχή ούτε ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που αμαυρώνει το άθλημα. Ο ρόλος μας είναι να προστατεύουμε τους φιλάθλους, την πόλη και την εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ταυτόχρονα, αναμένουμε από την Πολιτεία και την Αστυνομία Κύπρου να εκπληρώσουν στο ακέραιο τον θεσμικό και επιχειρησιακό τους ρόλο, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και τη δημόσια τάξη. Τα θλιβερά γεγονότα της χθεσινής νύχτας καταδεικνύουν την ανάγκη πιο αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και παρέμβασης, ώστε να αποτρέπονται ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Η ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα υγιές αθλητικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνουμε και προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ζητούμε να λειτουργούν με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σοβαρότητα, αποφεύγοντας υπερβολές, κινδυνολογία και ατεκμηρίωτες στοχοποιήσεις. Ο ρόλος της δημοσιογραφικής ενημέρωσης είναι να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και όχι στην πυροδότηση του κλίματος.

Καλούμε όλους όσοι αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Σημαντικές αποφάσεις της ΚΟΠ για τον αγώνα Απόλλωνα-ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κορόνα: «Η φιλοδοξία του Παναθηναϊκού με τράβηξε – Χτίζουμε ξανά την ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Έρχεται ανακοίνωση της ΚΟΠ για το ντέρμπι ΑΕΛ – Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Αν με τιμούσε στο μέλλον ο Άρης δεν θα πετούσα στο έδαφος τη σημαία ή το κασκόλ της ομάδας»

Ελλάδα

|

Category image

«Τελειώνει» από την ΑΕΛ Novibet ο Ουάρντα

Ελλάδα

|

Category image

Κάποτε πρέπει να μπει τέλος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι σημαίνουν οι 400.000 ευρώ για την Ομόνοια...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη