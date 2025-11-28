Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Απόλλων και ΑΕΛ με κοινή ανακοίνωση στέλνουν μήνυμα αθλητοπρέπειας ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι και καταδικάζουν τα επεισόδια μεταξύ μερίδας οπαδών τους:

«Τα Σωματεία Απόλλων και ΑΕΛ καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα απαράδεκτα φαινόμενα βίας που σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη μας. Πράξεις βίας, καταστροφής και τυφλής αντιπαράθεσης δεν έχουν καμία θέση ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στην κοινωνία μας. Η βία, από όπου κι αν προέρχεται, αποτελεί πλήγμα για όλους μας.

Ενόψει του τοπικού ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής, οι δύο ομάδες υπενθυμίζουμε ότι η αντιπαλότητα πρέπει να παραμένει καθαρά αγωνιστική και να περιορίζεται στα 90 λεπτά, με σεβασμό προς το άθλημα, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτό. Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα και της ΑΕΛ δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ανήκουν στην ίδια πόλη, την ίδια κοινωνία, πολλές φορές και στις ίδιες οικογένειες.

Τα δύο Σωματεία έχουν διατηρήσει χαμηλούς τόνους ενόψει του ντέρμπι, λειτουργώντας με θεσμική ευθύνη και αποδεικνύοντας επανειλημμένα ότι δεν έχουν ούτε συμμετοχή ούτε ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που αμαυρώνει το άθλημα. Ο ρόλος μας είναι να προστατεύουμε τους φιλάθλους, την πόλη και την εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ταυτόχρονα, αναμένουμε από την Πολιτεία και την Αστυνομία Κύπρου να εκπληρώσουν στο ακέραιο τον θεσμικό και επιχειρησιακό τους ρόλο, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και τη δημόσια τάξη. Τα θλιβερά γεγονότα της χθεσινής νύχτας καταδεικνύουν την ανάγκη πιο αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και παρέμβασης, ώστε να αποτρέπονται ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Η ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα υγιές αθλητικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνουμε και προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ζητούμε να λειτουργούν με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σοβαρότητα, αποφεύγοντας υπερβολές, κινδυνολογία και ατεκμηρίωτες στοχοποιήσεις. Ο ρόλος της δημοσιογραφικής ενημέρωσης είναι να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και όχι στην πυροδότηση του κλίματος.

Καλούμε όλους όσοι αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο και την Λεμεσό να προστατεύσουν το παιχνίδι, τις ομάδες και την εικόνα της πόλης μας».