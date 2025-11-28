Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

Εν μέσω του «καυτού» θέματος γύρω από το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η Παρτίζαν προχώρησε στην πρώτη μεγάλη αντίδραση για την κακή πορεία μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους με τον Ζόραν Σάβιτς, στον οποίο οι άνθρωποι του συλλόγου χρεώνουν σημαντικές ευθύνες για τη στελέχωση της ομάδας από το πόστο του αθλητικού διευθυντή που κατείχε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς και η διοίκηση των ασπρόμαυρων ξατέληξαν σε σύμφωνα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Στις τάξεις των ασπρόμαυρων, ο Σάβιτς έφτασε την άνοιξη του 2021 και από τότε εργάστηκε ενεργά για τη στελέχωση των ομάδων και όλα τα αθλητικά θέματα της Παρτίζαν.Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην ABA League και τον τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος, με μία συμμετοχή στη φάση των playoffs της EuroLeague.Ζόραν, ευχαριστούμε για όλα!».