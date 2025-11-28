Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση της ΑΕΛ σε σχέση με την προπώληση εισιτηρίων για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Απόλλωνα:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, μετά από σχετική απόφαση της Αστυνομίας, δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Ως εκ τούτου, η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά τόσο διαδικτυακά στο https://tickets.ael.com.cy όσο και από το AEL Official Shop (Αγίας Ζώνης 12) στο πλαίσιο του πιο κάτω ωραρίου λειτουργίας:

Σάββατο (29/11): 09:00-18:00

Κυριακή (30/11): 10:00 – 16:00

Καλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας όπως προμηθευτούν έγκαιρα το εισιτήριο τους για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία την ημέρα του αγώνα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (VIP SEATS 104,105, 201)

Κανονικά €40

Μαθητικά €20

Παιδικά €10

ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (101, 102, 103, 203, 204, 205)

Κανονικά €20

Μαθητικά €15

Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (501, 502, 503, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703)

Κανονικά €20

Μαθητικά €15

Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ (301, 302, 303, 401, 402, 403, 404)

Κανονικά €15

Μαθητικά €10

Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου του αγώνα είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου. Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.

Τιμές Κάρτας Αγώνων: