Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας
Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του ντέρμπι από τους γαλαζοκίτρινους.
Ανακοίνωση της ΑΕΛ σε σχέση με την προπώληση εισιτηρίων για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Απόλλωνα:
Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, μετά από σχετική απόφαση της Αστυνομίας, δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ.
Ως εκ τούτου, η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά τόσο διαδικτυακά στο https://tickets.ael.com.cy όσο και από το AEL Official Shop (Αγίας Ζώνης 12) στο πλαίσιο του πιο κάτω ωραρίου λειτουργίας:
- Σάββατο (29/11): 09:00-18:00
- Κυριακή (30/11): 10:00 – 16:00
Καλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας όπως προμηθευτούν έγκαιρα το εισιτήριο τους για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία την ημέρα του αγώνα.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (VIP SEATS 104,105, 201)
Κανονικά €40
Μαθητικά €20
Παιδικά €10
ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (101, 102, 103, 203, 204, 205)
Κανονικά €20
Μαθητικά €15
Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (501, 502, 503, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703)
Κανονικά €20
Μαθητικά €15
Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν
ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ (301, 302, 303, 401, 402, 403, 404)
Κανονικά €15
Μαθητικά €10
Παιδικά – Θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου του αγώνα είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου. Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.
Τιμές Κάρτας Αγώνων:
- 14 ετών και άνω: €15
- 0-13 ετών: Δωρεάν
- Διάρκεια ισχύος: 01/06/2025 – 31/05/2026
- Περίοδος πληρωμής: Ετήσια