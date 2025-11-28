ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικές αποφάσεις της ΚΟΠ για τον αγώνα Απόλλωνα-ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικές αποφάσεις της ΚΟΠ για τον αγώνα Απόλλωνα-ΑΕΛ

Επίσημη τοποθέτηση από την ΚΟΠ.

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ, αναφέρεται στα όσα ακολούθησαν μετά τα επεισόδια οπαδών της ΑΕΛ και του Απόλλωνα, έξω από το οίκημα των κυανολεύκων και τις αποφάσεις που λήφιθηκαν. Αναλυτικά:

«Για  τον αγώνα Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ ΑΕΛ Λεμεσού και Απόλλων Λεμεσού  που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, η ΚΟΠ επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Για τη διεξαγωγή του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν δύο αστυνομικές συσκέψεις με την επαναληπτική να πραγματοποιείται σήμερα το πρωί, όπου κατατέθηκαν εισηγήσεις της Αστυνομίας για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, που έγιναν αποδεκτές.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ακολούθησε επιστολή από το Αρχηγείο Αστυνομίας με νέες θέσεις της Αστυνομίας για τον εν λόγω αγώνα οι οποίες τέθηκαν εκτάκτως ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον της, καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, προστατεύοντας το ποδόσφαιρο.

Καταδικάζει συμβάντα όπως τα χθεσινοβραδινά στη Λεμεσό τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς δεν έχουν καμία θέση στο άθλημα ούτε στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και αποφάσισε τα πιο κάτω:

Α) Ο αγώνας να διεξαχθεί μόνο με προπώληση εισιτηρίων καθώς δεν θα ανοίξουν εκδοτήρια στο στάδιο την ημέρα του αγώνα.

Β) Κάλεσε τους Προέδρους των δύο ομάδων σε κοινή συνάντηση, στον παρουσία εκπροσώπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού  κατά την οποία θα απευθύνουν έκκληση στους φιλάθλους τους για υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση.

Γ) Καλεί τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ομάδων να διασφαλίσουν πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

Η ΚΟΠ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων, του ευ αγωνίζεσθαι και του κύρους του κυπριακού ποδοσφαίρου».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Φλαμένγκο και Παλμέιρας λιγουρεύονται το στέμμα στο Copa Libertadores

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε χούλιγκαν στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 21χρονο - Σε αναμμένα κάρβουνα η Αστυνομία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε δύο πληγωμένα... θηρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Aυτοθυσία από τον Νεϊμάρ που έπαιξε τραυματίας και έσωσε τη Σάντος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευκαιρία για τη Σίτι που δεν θέλει να τριτώσει το... κακό - Πρόγραμμα και βαθμολογία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη