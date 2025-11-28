Σημαντικές αποφάσεις της ΚΟΠ για τον αγώνα Απόλλωνα-ΑΕΛ

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ, αναφέρεται στα όσα ακολούθησαν μετά τα επεισόδια οπαδών της ΑΕΛ και του Απόλλωνα, έξω από το οίκημα των κυανολεύκων και τις αποφάσεις που λήφιθηκαν. Αναλυτικά:

«Για τον αγώνα Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ ΑΕΛ Λεμεσού και Απόλλων Λεμεσού που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, η ΚΟΠ επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Για τη διεξαγωγή του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν δύο αστυνομικές συσκέψεις με την επαναληπτική να πραγματοποιείται σήμερα το πρωί, όπου κατατέθηκαν εισηγήσεις της Αστυνομίας για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, που έγιναν αποδεκτές.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ακολούθησε επιστολή από το Αρχηγείο Αστυνομίας με νέες θέσεις της Αστυνομίας για τον εν λόγω αγώνα οι οποίες τέθηκαν εκτάκτως ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον της, καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, προστατεύοντας το ποδόσφαιρο.

Καταδικάζει συμβάντα όπως τα χθεσινοβραδινά στη Λεμεσό τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς δεν έχουν καμία θέση στο άθλημα ούτε στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και αποφάσισε τα πιο κάτω:

Α) Ο αγώνας να διεξαχθεί μόνο με προπώληση εισιτηρίων καθώς δεν θα ανοίξουν εκδοτήρια στο στάδιο την ημέρα του αγώνα.

Β) Κάλεσε τους Προέδρους των δύο ομάδων σε κοινή συνάντηση, στον παρουσία εκπροσώπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού κατά την οποία θα απευθύνουν έκκληση στους φιλάθλους τους για υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση.

Γ) Καλεί τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ομάδων να διασφαλίσουν πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

Η ΚΟΠ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων, του ευ αγωνίζεσθαι και του κύρους του κυπριακού ποδοσφαίρου».