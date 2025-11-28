ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

Ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τον Πιέρο Σωτηρίου.

Ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τον Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος στέλνει το δικό του μήνυμα μετά τον τραυματισμο που υπέστη:

«Στο ποδόσφαιρο, οι τραυματισμοί είναι το πιο δύσκολο και άχαρο κομμάτι. Αλλά συμβαίνουν. Σε μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες και επιθυμία για επιτυχία όπως ο ΑΠΟΕΛ, είτε είσαι τραυματίας είτε όχι, δεν σταματάς ποτέ να συμμετέχεις και να υποστηρίζεις. Και τώρα είναι η δική μου σειρά να σταθώ δίπλα σε αυτούς που θα μπουν στο γήπεδο και θα παλέψουν για την ομάδα. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας, και οι συμπαίκτες μου χρειάζονται τη στήριξη των φιλάθλων. Δεν σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε. Βήμα βήμα».

 

 

Διαβαστε ακομη