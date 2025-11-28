Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

Στον Πιάστρι η pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν στη Formula 1!

Ο πιλότος της McLaren ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες για τον αγώνα σπριντ διάρκειας 19 γύρων που θα διεξαχθεί το Σάββατο (29/11), με το 1:20.055 να αποτελεί ρεκόρ πίστας στο Κατάρ, όπου πραγματοποιείται το προτελευταίο Grand Prix της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Ράσελ με Mercedes (+0.032), ενώ τον τρίτο ταχύτερο χρόνο είχε ο Νόρις (+0.230). Τέταρτος ο Φερνάντο Αλόνσο και πέμπτος ο Τσουνόντα, με τον Φερστάπεν να έχει έξοδο στο SQ3 και τελικά να αρκείται στον 6ο ταχύτερο χρόνο. Απογοήτευση ξανά για τη Ferrari, με τον Λεκλέρ να είναι 9ος και με τον Χάμιλτον να μένει 18ος.

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν με τον Χάμιλτον να μένει εκτός συνέχειας από το πρώτο κιόλας μέρος τους, κάτι που σημαίνει ότι θα εκκινήσει στο αυριανό Sprint από τη 18η θέση, ενώ από νωρίς αποκλείστηκαν επίσης οι Κολαπίντο, Γκασλί, Λόουσον και Στρολ. Ταχύτερος ήταν ο Νόρις, με τον Πιάστρι να ακολουθεί πίσω του.

Με την ολοκλήρωση του SQ2 αποκλείστηκαν οι Χατζάρ, Μπέρμαν, Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ και Οκόν, ενώ ο Νόρις παρέμεινε πρωτοπόρος, με τους Πιάστρι και Φερστάπεν να είναι ελάχιστα πιο αργοί.

Ο Φερστάπεν είχε έξοδο στο SQ3, με τον Ράσελ να του παίρνει την τρίτη θέση, ενώ στο ο Πιάστρι κρατούσε το καλύτερο για το τέλος, κλέβοντας την pole position από τον ομόσταυλό του, Πιάστρι, με τον εξαιρετικό του γύρο!