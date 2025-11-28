ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες του Sprint στο Grand Prix της Formula 1 που διεξάγεται στο Κατάρ!

Στον Πιάστρι η pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν στη Formula 1!

Ο πιλότος της McLaren ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες για τον αγώνα σπριντ διάρκειας 19 γύρων που θα διεξαχθεί το Σάββατο (29/11), με το 1:20.055 να αποτελεί ρεκόρ πίστας στο Κατάρ, όπου πραγματοποιείται το προτελευταίο Grand Prix της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Ράσελ με Mercedes (+0.032), ενώ τον τρίτο ταχύτερο χρόνο είχε ο Νόρις (+0.230). Τέταρτος ο Φερνάντο Αλόνσο και πέμπτος ο Τσουνόντα, με τον Φερστάπεν να έχει έξοδο στο SQ3 και τελικά να αρκείται στον 6ο ταχύτερο χρόνο. Απογοήτευση ξανά για τη Ferrari, με τον Λεκλέρ να είναι 9ος και με τον Χάμιλτον να μένει 18ος.

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν με τον Χάμιλτον να μένει εκτός συνέχειας από το πρώτο κιόλας μέρος τους, κάτι που σημαίνει ότι θα εκκινήσει στο αυριανό Sprint από τη 18η θέση, ενώ από νωρίς αποκλείστηκαν επίσης οι Κολαπίντο, Γκασλί, Λόουσον και Στρολ. Ταχύτερος ήταν ο Νόρις, με τον Πιάστρι να ακολουθεί πίσω του.

Με την ολοκλήρωση του SQ2 αποκλείστηκαν οι Χατζάρ, Μπέρμαν, Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ και Οκόν, ενώ ο Νόρις παρέμεινε πρωτοπόρος, με τους Πιάστρι και Φερστάπεν να είναι ελάχιστα πιο αργοί.

Ο Φερστάπεν είχε έξοδο στο SQ3, με τον Ράσελ να του παίρνει την τρίτη θέση, ενώ στο ο Πιάστρι κρατούσε το καλύτερο για το τέλος, κλέβοντας την pole position από τον ομόσταυλό του, Πιάστρι, με τον εξαιρετικό του γύρο!

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Σημαντικές αποφάσεις της ΚΟΠ για τον αγώνα Απόλλωνα-ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη