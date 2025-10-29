ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει Περού και βάζει 7-8 εκατομμύρια στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει Περού και βάζει 7-8 εκατομμύρια στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα!

Κοντά σε ένα εξαιρετικό deal είναι η Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ έχει δεχθεί μία πρόταση να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι στο Περού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το οικονομικό αντίτιμο της προσφορά αυτής ανέρχεται κάπου ανάμεσα στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά και οι υπεύθυνοι της Μπαρτσελόνα είναι κοντά στο να αποδεχθούν και να κλείσουν το φιλικό παιχνίδι αυτό. Η σημαντική εκκρεμότητα είναι το πότε θα γίνει το ματς. Όπως αναφέρεται η προσπάθεια που γίνεται είναι να κλείσει το φιλικό αυτό για τον Δεκέμβριο κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων αφού πρώτα καταφέρει να πάρει και τη σχετική έγκριση από την ισπανική Λίγκα.

Την ίδια στιγμή ο Ζοάν Λαπόρτα φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον προπονητή, Χάνσι Φλικ και τους παίκτες ζητώντας τους την κατανόησή τους και να δεχθούν να παίξουν στο παιχνίδι αυτό για μπει αυτό το σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος ο Καλάθης από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάει Περού και βάζει 7-8 εκατομμύρια στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

KOΠ: «Υπερβολικές, αδικαιολόγητες και αχρείαστες οι αντιδράσεις για διαιτησία»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πάμε καλά στο θέμα της διαιτησίας – Να φέρουμε εξωγήινους να διαιτητεύουν»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H ΚΟΘΑΣκι διοργανώνει το 21st International Cyprus Cup

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απάντηση στην ενόχληση από Ομόνοια: «Τι πρέπει να λέει κάποιος παράγοντας για να μη τον κράζουν δεξιά και αριστερά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το 2020 (10η αναμέτρηση με Τουρκία)

Χαντμπολ

|

Category image

Eνοχλήθηκαν από την Ομόνοια με την Πάφο και θέλει ξένους και στον αγωνιστικό χώρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γι’ αυτό έχουν παράπονα στην ΑΕΚ με τον διαιτητή στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ – «Με όλο τον σεβασμό στον Πιέρο...»

ΑΕΚ

|

Category image

Συνάντηση Λοϊζίδη – Τσέφεριν: UEFA και ΚΟΠ επιβεβαίωσαν την στενή συνεργασία τους

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δεν έφτανε το βατερλό στο Δασάκι, πάει αποδεκατισμένη με Ομόνοια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Συμπληρώνονται ο α’ γύρος στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μονόδρομος, πριν το... σταυροδρόμι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ρένος Δημητριάδης: «Δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ονειρευτήκαμε»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Βρίσκουν κάτοχο άλλα δύο εισιτήρια

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη