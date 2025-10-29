Πάει Περού και βάζει 7-8 εκατομμύρια στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα!

Κοντά σε ένα εξαιρετικό deal είναι η Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ έχει δεχθεί μία πρόταση να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι στο Περού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το οικονομικό αντίτιμο της προσφορά αυτής ανέρχεται κάπου ανάμεσα στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά και οι υπεύθυνοι της Μπαρτσελόνα είναι κοντά στο να αποδεχθούν και να κλείσουν το φιλικό παιχνίδι αυτό. Η σημαντική εκκρεμότητα είναι το πότε θα γίνει το ματς. Όπως αναφέρεται η προσπάθεια που γίνεται είναι να κλείσει το φιλικό αυτό για τον Δεκέμβριο κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων αφού πρώτα καταφέρει να πάρει και τη σχετική έγκριση από την ισπανική Λίγκα.

Την ίδια στιγμή ο Ζοάν Λαπόρτα φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον προπονητή, Χάνσι Φλικ και τους παίκτες ζητώντας τους την κατανόησή τους και να δεχθούν να παίξουν στο παιχνίδι αυτό για μπει αυτό το σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας.