Απάντηση στην ενόχληση από Ομόνοια: «Τι πρέπει να λέει κάποιος παράγοντας για να μη τον κράζουν δεξιά και αριστερά»

Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC, Xάρης Θεοχάρους, απάντησε σχετικά με την ενόχληση που υπάρχει στην Ομόνοια για δηλώσεις που έκανε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

«Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος, μετά το τέλος του αγώνα που δεν είσαι και τόσο ψύχραιμος. Τι πρέπει να λέει κάποιος παράγοντας για να μη τον κράζουν δεξιά και αριστερά. Είπαμε ότι οι αντίπαλοι ήταν καλύτεροι, είχαν καθαρό πέναλτι στο 90’. Είχα πει ότι είχαμε και εμείς πέναλτι. Οι δηλώσεις μου δεν είχαν προσβάλει τον οποιονδήποτε, ήταν ξεκάθαρες.

Μίλησα για το πόσο καλή ήταν η Ομόνοια, μπορούσε να σκοράρει πιο γρήγορα, σωστό το πέναλτι στο 90’, αλλά είχαμε και εμείς ένα πέναλτι καθαρότατο. Για τους ξένους διαιτητές, νομίζω όλοι θα απαντήσουμε καταφατικά αν μας ρωτήσουν αν προτιμούμε να έρθουν ξένοι. Στο VAR, στο δικό μας πέναλτι δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε.

Στα δύο ντέρμπι της Δευτέρας, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε δύο διεθνείς διαιτητές. Είναι λογικό αυτό που λέω. Όταν έχεις ορίσει τους συγκεκριμένους διαιτητές, θεωρείς ότι είναι η αφρόκρεμα σου. Σε αυτά τα παιχνίδια γιατί να μη βάλεις τους κορυφαίους σου. Εδώ ζητάμε επανειλημμένα ξένους διαιτητές και δεχτήκαμε κατσάδιασμα, ακούγοντας δικαιολογίες. Λέγοντας μας ότι η UEFA έχει ενοχληθεί».