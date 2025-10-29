Eνοχλήθηκαν από την Ομόνοια με την Πάφο και θέλει ξένους και στον αγωνιστικό χώρο

Μπορεί δημοσίως να μην έδωσαν κάποια απάντηση, και ενδεχομένως να μην το πράξουν, όμως στην Ομόνοια υπάρχει ενόχληση σχετικά με δηλώσεις από πλευράς της Πάφος FC, αναφορικά με τη διαιτησία του μεταξύ τους αγώνα.

Από τα ενδότερα των πρασίνων εκφράζεται μία δυσαρέσκεια σε σχέση με τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα (διαβάστε ΕΔΩ), θεωρώντας ότι ήταν βιαστική και ότι αυτά για τα οποία παραπονιέται η Πάφος δεν δικαιώνονται από την τηλεοπτική προβολή.

Επιπλέον, από την ομάδα της Λευκωσίας τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν ξένοι διαιτητές σε τεράστιας σημασίας αγώνες, όχι μόνο στο VAR, αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου.