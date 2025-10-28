Η Μπρέντφορντ «έφαγε» ένα 10λεπτο από το ματς με τη Λίβερπουλ για τα… πλάγια άουτ!

Η Μπρέντφορντ του Κιθ Άντριους κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ, να την υποχρεώσει σε τέταρτη σερί ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά πέρα από τα γκολ είχε κι άλλον… μηχανισμό που ήλπιζε να τη βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου.

Οι «bees» που έχουν δουλέψει αρκετά τον τρόπο εκτέλεσης στα πλάγια άουτ, ειδικά όταν αυτά μπορούν να στείλουν την μπάλα εντός της αντίπαλης περιοχής, χρειάστηκαν συνολικά 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για 10 τέτοιες φάσεις!

Δηλαδή «έτρωγαν» 55,8 δευτερόλεπτα κάθε φορά που η μπάλα έβγαινε εκτός των ορίων του αγωνιστικού χώρου από τις πλευρές του!

Την ίδια στιγμή, ένας πορτιέρε θα πρέπει να έχει απαλλαγεί από το κράτημα της μπάλας στα 8’’, ώστε να μην καθυστερεί η εξέλιξη του παιχνιδιού…

Brentford took a total of 9 minutes 18 seconds to take their 10 throw-ins. An average of 55.8 seconds per throw-in. For reference, a goalkeeper can only take 8 seconds holding the ball to reduce time-wasting.



Is this becoming an issue? Should there be more strict rules on this? pic.twitter.com/nDVU8xqrQI — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) October 27, 2025

