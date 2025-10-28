Με φύλακα-άγγελο Βάνια και Ανγκισά σκόρερ σταθεροποιείται στην κορυφή η Νάπολι

Αλώβητη και από το «Βία ντελ Μάρε» έφυγε η Νάπολι! Μετά τη σπουδαία νίκη στο ντέρμπι με την Ίντερ, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έβγαλε χαρακτήρα πρωταθλήτριας και επικράτησε 1-0 της Λέτσε, για να παραμείνει πρώτη στη Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «παρτενοπέι» ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι αποδείχτηκε ο φύλακας-άγγελος της εστίας των «παρτενοπέι». Αυτό διότι στο 55ο λεπτό έβγαλε το πέναλτι του Καμάρντα και ενώ σε εκείνο το σημείο του αγώνα δεν υπήρχε σκορ (0-0).Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι, χτυπώντας σε μία από τις λιγοστές ευκαιρίες τους, λίγα λεπτά αργότερα. Συγκεκριμένα, στο 69’ ο Νέρες σέρβιρε με εκτέλεση φάουλ και ο Ανγκισά νίκησε άπαντες στον αέρα για να γράψει το 1-0.

Ένα σκορ που υπερασπίστηκε με χαρακτηριστική ευκολία στην εξέλιξη του παιχνιδιού, παρά την πίεση που προσπάθησε να καταβάλει η Λέτσε, με τη Νάπολι να φιγουράρει στην κορυφή και να περιμένει το αποτέλεσμα στο Ρόμα-Πάρμα για να γνωρίζει αν θα έχει συγκάτοικο.

