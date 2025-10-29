ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος ο Καλάθης από τη Μονακό, συνεχίζει στη Παρτιζάν

Ο Νικ Καλάθης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να κάνει τη σχετική ανακοίνωση.

Ο πολύπειρος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν, όπου θα επανασυνδεθεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί την τριετία 2009-12 στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Παρτίζαν θα είναι ο πέμπτος σταθμός του στη EuroLeague μετά από Παναθηναϊκό, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Μονακό. Σε 371 αγώνες στη διοργάνωση ο Καλάθης έχει 8.9 πόντους (30% στο τρίποντο, 53.5% στις βολές), 3.7 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 25:33.

 

Πηγή: sport24.gr

Διαβαστε ακομη