ΒΙΝΤΕΟ: Πώς προσεγγίζουν το Super Cup οι Καρσέδο και Ιδιάκεθ

Οι ομάδες που κατέκτησαν τους δύο τίτλους στην ποδοσφαιρική περίοδο 2024 - 2025, η Πάφος F.C. και η ΑΕΚ Λάρνακας διεκδικούν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup.

Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΛΦΑ Κύπρου.

Οι προπονητές των δύο ομάδων Χουάν Κάρλος Καρσέδο και Μανόλο Ιντιακέθ μίλησαν για την αυριανή αναμέτρηση:

Χουάν Κάρλος Καρσέδο (προπονητής Πάφος F.C.): «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Οι δύο ομάδες γνωρίζουμε η μια την άλλη. Παίξαμε πριν λίγο καιρό εναντίον της ΑΕΚ. Πέρσι παίξαμε στον τελικό του Κυπέλλου. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Ελπίζω να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα από τον τελικό. Θα γίνει ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας».

Μανόλο Ιντιακέθ (προπονητής ΑΕΚ Λάρνακας): «O αγώνας του Super Cup κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Είναι ένας σημαντικός αγώνας στον οποίο θέλουμε να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε τον πρώτο τίτλο. Δεν θα είναι εύκολος αγώνας. Η Πάφος είναι η πρωταθλήτρια ομάδα, παίζει στο Champions League, ξέρουμε πόσο δυνατή ομάδα είναι αλλά ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να πάρουμε τη νίκη και να κατακτήσουμε τον τίτλο για τους φιλάθλους μας».