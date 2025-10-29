ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αντερέγκεν είναι στα χάι του και ο Κίκης Φιλίππου τρίβει τα χέρια του

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ανεβάζει αρκετά τις μετοχές του ο επιθετικός από την Αργεντινή, κάτι που ικανοποιεί τον πρόεδρο του Εθνικού

Ο Κίκης Φιλίππου βλέπει τον Εθνικό να εντυπωσιάζει, τον Αντερέγκεν στα χάι του και τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Για τον εάν ο Αντερέγκεν θα πάρει μεταγραφή ή όχι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας. Σύμφωνα μάλιστα  με αυτά που κυκλοφορούν ο διοικητικός ηγέτης των Αχνιωτών δεν ανησυχεί όχι μόνον για τον Αντερέγκεν αλλά και για άλλους παίκτες του Εθνικού που κάποιες ομάδες τους έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Κάνει θόρυβο

Συνεχίζει να κάνει θόρυβο ο Αντερέγκεν με τις εμφανίσεις του και τα γκολ που πετυχαίνει. Το κασέ του ανεβαίνει και αυξάνονται οι μνηστήρες για την απόκτηση του.   Όταν ο Νικολά Αντερέγκεν σκοράρει γίνεται μεγάλος θόρυβος γύρω από το όνομα του. Πάντα όταν βλέπει δίκτυα το όνομα του παίζει παντού. Ο Αργεντίνος στράικερ συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι. Να εντυπωσιάζει και να θίγεται μήλο της έριδος για κάποιες ομάδες.

Πρώτος σκόρερ

Ο Αντερέγκεν πραγματοποιεί και φέτος εντυπωσιακή σαιζόν και είναι ο πρώτος σκόρερ. Πέτυχε 6 γκολ και βοηθάει στα μέγιστα τον Εθνικό. Να σημειωθεί πώς ο Αργεντίνος στράικερ πέτυχε τα έξι γκολ σε τρία παιχνίδια όπου εκτέλεσε τρεις ομάδες. Δύο γκολ εναντίον της Ομόνοιας, δύο γκολ εναντίον της Ανόρθωσης και δύο γκολ εναντίον της Ένωσης.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

