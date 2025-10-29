H Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το 2020 (10η αναμέτρηση με Τουρκία)

Η Εθνική Κύπρου επιστρέφει την Τετάρτη (29/10 – 20:00) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ, για πρώτη φορά μετά το 2020, όταν για τελευταία φορά έλαβε μέρος στη διοργάνωση, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2021. Το 2022 η Εθνική μας απέσυρε τη συμμετοχή της τελευταία στιγμή, λόγω του αποδεκατισμού από μαζικά κρούσματα κορονοϊού ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 η Εθνική μας δεν συμμετείχε.

Δέκατη αναμέτρηση με Τουρκία

Ο αγώνας με την Τουρκία στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» είναι ο δέκατος στην ιστορία, με τον πρώτο να διεξάγεται το 1995. Η αναμέτρηση της 31ης Μαρτίου 1995 ήταν η πρώτη ανάμεσα σε κυπριακή και τουρκική ομάδα μετά την εισβολή και μάλιστα έλαχε να είναι σε επίπεδο εθνικών και να διεξαχθεί στην Κύπρο. Η εθνική Τουρκίας ήταν η πρώτη τουρκική ομάδα που ερχόταν στην Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Τούρκοι κέρδισαν 35-19 στη Λευκωσία και 34-15 στο Εσκέσεχιρ στις 6 Απριλίου 1995. Οι αγώνες ήταν για τα προκριματικά του EURO ’96.

Ακολούθησαν άλλες 7 αναμετρήσεις

2003 EURO ’04 Κύπρος – Τουρκία 16-22

2003 EURO ’04 Τουρκία – Κύπρος 30-26

2004 Παγκ. Πρωτάθλημα 2005 Κύπρος – Τουρκία 28-29

2004 Παγκ. Πρωτάθλημα 2005 Τουρκία – Κύπρος 29-22

2017 Challenge Trophy – Βουλγαρία Κύπρος - Τουρκία 32-35

2022 EURO 24 Κύπρος – Τουρκία 26-29

2022 EURO 24 Τουρκία – Κύπρος 35-28

Η Εθνική Κύπρου αναζητά την πρώτη της νίκη επί της Τουρκίας, στη δέκατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο Εθνικών, από το 1995 που αγωνίστηκαν πρώτη φορά ως αντίπαλοι.

Τέταρτος φετινός αγώνας… στο βάθος Εσθονία

Το 2025 η Εθνική Ανδρών έχει δώσει ήδη τρεις αγώνες, για τον Α’ Προκριματικό του EURO 2028, τον περασμένο Ιανουάριο.

Μάλτα – Κύπρος 18-43

Κύπρος – Μ. Βρετανία 26-28

Κύπρος – Βουλγαρία 22-21

Η Εθνική προκρίθηκε ως δεύτερη στον επόμενο γύρο και τον Ιανουάριο του 2026 θα αντιμετωπίσει σε νοκ-άουτ αγώνες την Εσθονία: 07/1 στη Λευκωσία και 11/1 εκτός έδρας.

Πρώτος εντός έδρας μετά από σχεδόν δύο χρόνια

To παιχνίδι με την Τουρκία είναι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της Εθνικής Ανδρών μετά από σχεδόν δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τις 13 Ιανουαρίου 2024 όταν η Εθνική φιλοξενήσει το Βέλγιο, στα προκριματικά του EURO ’26.

Τον Ιανουάριο του 2023 η Εθνική είχε δώσει τρεις προ-προκριματικούς αγώνες για το EURO 2026. Με δύο νίκες και μια ισοπαλία, είχε τερματίσει 2η – στην ισοβαθμία – και έχασε την πρόκριση τα γκολ.

Κύπρος – Αζερμπαϊτζάν 32-23

Κύπρος – Μάλτα 47-26

Κύπρος – Μ. Βρετανία 25-25

Όμως, η Εθνική είχε δεύτερη ευκαιρία μέσω του IHF Emerging Nations Championship όπου η Κύπρος έφτασε στον τελικό, αναδείχθηκε πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα και μπήκε στο κυρίως ταμπλό των προκριματικών του EURO ’26.