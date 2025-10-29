ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το 2020 (10η αναμέτρηση με Τουρκία)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το 2020 (10η αναμέτρηση με Τουρκία)

Η Εθνική Κύπρου επιστρέφει την Τετάρτη (29/10 – 20:00) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ, για πρώτη φορά μετά το 2020, όταν για τελευταία φορά έλαβε μέρος στη διοργάνωση, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2021. Το 2022 η Εθνική μας απέσυρε τη συμμετοχή της τελευταία στιγμή, λόγω του αποδεκατισμού από μαζικά κρούσματα κορονοϊού ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 η Εθνική μας δεν συμμετείχε.

Δέκατη αναμέτρηση με Τουρκία

Ο αγώνας με την Τουρκία στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» είναι ο δέκατος στην ιστορία, με τον πρώτο να διεξάγεται το 1995. Η αναμέτρηση της 31ης Μαρτίου 1995 ήταν η πρώτη ανάμεσα σε κυπριακή και τουρκική ομάδα μετά την εισβολή και μάλιστα έλαχε να είναι σε επίπεδο εθνικών και να διεξαχθεί στην Κύπρο. Η εθνική Τουρκίας ήταν η πρώτη τουρκική ομάδα που ερχόταν στην Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Τούρκοι κέρδισαν 35-19 στη Λευκωσία και 34-15 στο Εσκέσεχιρ στις 6 Απριλίου 1995. Οι αγώνες ήταν για τα προκριματικά του EURO ’96.

Ακολούθησαν άλλες 7 αναμετρήσεις

2003     EURO ’04                                       Κύπρος – Τουρκία 16-22

 

2003     EURO ’04                                       Τουρκία – Κύπρος 30-26

 

2004     Παγκ. Πρωτάθλημα 2005          Κύπρος – Τουρκία 28-29

 

2004     Παγκ. Πρωτάθλημα 2005          Τουρκία – Κύπρος 29-22

 

2017     Challenge Trophy – Βουλγαρία Κύπρος  - Τουρκία 32-35

 

2022     EURO 24                                         Κύπρος – Τουρκία 26-29

 

2022     EURO 24                                         Τουρκία – Κύπρος 35-28

 

Η Εθνική Κύπρου αναζητά την πρώτη της νίκη επί της Τουρκίας, στη δέκατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο Εθνικών, από το 1995 που αγωνίστηκαν πρώτη φορά ως αντίπαλοι.

Τέταρτος φετινός αγώνας… στο βάθος Εσθονία

Το 2025 η Εθνική Ανδρών έχει δώσει ήδη τρεις αγώνες, για τον Α’  Προκριματικό του EURO 2028, τον περασμένο Ιανουάριο.

Μάλτα – Κύπρος 18-43

Κύπρος – Μ. Βρετανία 26-28

Κύπρος – Βουλγαρία 22-21

Η Εθνική προκρίθηκε ως δεύτερη στον επόμενο γύρο και τον Ιανουάριο του 2026 θα αντιμετωπίσει σε νοκ-άουτ αγώνες την Εσθονία: 07/1 στη Λευκωσία και 11/1 εκτός έδρας.

Πρώτος εντός έδρας μετά από σχεδόν δύο χρόνια

To παιχνίδι με την Τουρκία είναι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της Εθνικής Ανδρών μετά από σχεδόν δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τις 13 Ιανουαρίου 2024 όταν η Εθνική φιλοξενήσει το Βέλγιο, στα προκριματικά του EURO ’26.

Τον Ιανουάριο του 2023 η Εθνική είχε δώσει τρεις προ-προκριματικούς αγώνες για το EURO 2026. Με δύο νίκες και μια ισοπαλία, είχε τερματίσει 2η – στην ισοβαθμία – και έχασε την πρόκριση τα γκολ.

Κύπρος – Αζερμπαϊτζάν 32-23

Κύπρος – Μάλτα 47-26

Κύπρος – Μ. Βρετανία 25-25

Όμως, η Εθνική είχε δεύτερη ευκαιρία μέσω του IHF Emerging Nations Championship όπου η Κύπρος έφτασε στον τελικό, αναδείχθηκε πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα και μπήκε στο κυρίως ταμπλό των προκριματικών του EURO ’26.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κατάλαβε πράγματα φεύγοντας από το ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Στο Hall of Fame της Premier League ο Εντέν Αζάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο εκτελεστής Γιάρεμτσουκ επέστρεψε και ο Ολυμπιακός κέρασε... πεντάρα τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα νωρίς με Μπράουν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το καθαρίζει απ΄το δεκάλεπτο ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντης: «Μου άρεσε πόσο με ήθελε ο Μπούσης, θα παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ελλάδα

|

Category image

«Καυτός» Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΑΕΚ

|

Category image

Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!

NBA

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη