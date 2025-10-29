ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνάντηση Λοϊζίδη – Τσέφεριν: UEFA και ΚΟΠ επιβεβαίωσαν την στενή συνεργασία τους

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Χάρης Λοϊζίδης, είχε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου συνάντηση με τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Νιόν.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Χάρη Λοϊζίδη με τον επικεφαλής της UEFA μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου της ΚΟΠ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία που διατηρεί η ΚΟΠ με την UEFA τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την οργάνωση του κυπριακού ποδοσφαίρου, καθώς και τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ΚΟΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στήριξη και το διαρκές ενδιαφέρον της UEFA και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνέχιση της στενής συνεργασίας προς όφελος του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Αλεξάντερ Τσέφεριν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νιόν, ο Χάρης Λοϊζίδης είχε επίσης επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της UEFA.

Τον Χάρη Λοϊζίδη στις επαφές του συνοδεύει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠ, Φοίβος Βάκης.

 

Διαβαστε ακομη