KOΠ: «Υπερβολικές, αδικαιολόγητες και αχρείαστες οι αντιδράσεις για διαιτησία»

Μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου (Διαβάστε εδώ) και με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ χαρακτηρίσει υπερβολικές τις αντιδράσεις για τη διατησία και δηλώνεται πλήρης εμπιστοσύνη προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο.

Η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση ΚΟΠ για τις αντιδράσεις για τη διαιτησία.

-Κατά την τελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan καταγράψαμε αντιδράσεις από διοικήσεις σωματείων που αφορούσαν την απόδοση συγκεκριμένων διαιτητών, ακόμη και ξένων διαιτητών που ορίστηκαν στο VAR.

-Οι υπερβολικές αντιδράσεις που σημειώθηκαν είναι κατά την άποψη μας αδικαιολόγητες και αχρείαστες. Κατανοούμε την πίεση που ενδεχομένως νιώθουν τα σωματεία μας, ωστόσο τα καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και αναμένουμε ότι, με την στάση και τη συμπεριφορά τους, δεν θα προκαλούν περαιτέρω αντιδράσεις στο φίλαθλο κοινό.

-Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο. Τον εμπιστευόμαστε ότι μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο του. Την ίδια εμπιστοσύνη οφείλουν να δείξουν έμπρακτα και οι ομάδες αφού ο στόχος όλων μας είναι ο ίδιος.