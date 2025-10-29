ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H ΚΟΘΑΣκι διοργανώνει το 21st International Cyprus Cup

Ρεκόρ συμμετοχών στο Φράγμα Πολεμιδιών όπου θα συναγωνιστούν 61 αθλητές από 13 χώρες

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι (ΚΟΘΑΣκι), διοργανώνει το τριήμερο 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου το διεθνές πρωτάθλημα “21st International Cyprus Cup” στις εγκαταστάσεις της στο Φράγμα Πολεμιδιών. Το πρωτάθλημα μπαίνει φέτος στην τρίτη δεκαετία ζωής και συνδυάζεται με ρεκόρ συμμετοχών σε αριθμούς αθλητών και χωρών.

Θα διεξαχθεί για ένα ολόκληρο τριήμερο και ήδη οι προετοιμασίες που έχουν γίνει προδικάζουν για ένα εξαιρετικό αγώνα, στον οποίο αναμένεται να συμβάλουν οι  μοναδικές καιρικές συνθήκες που προσφέρει η Κύπρος αυτή την εποχή για το άθλημα.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή 61 αθλητές, από 13 χώρες που είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, Αυστρία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λίβανος, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία. Οι νέες συμμετοχές αφορούν από Ιρλανδία, Λιθουανία, Πολωνία και Τσεχία.

Το πρόγραμμα θα αρχίζει από τις 07.30 το πρωί λόγω των πολλών συμμετοχών. Όπως και πέρσι θα αποτελείται από τέσσερις γύρους σλάλομ ενώ θα έχουμε και δύο γύρους φιγούρων. Επεκτείνεται σε ηλικίες από παιδιά κάτω των δέκα ετών (U10), μέχρι Ανδρών άνω των 70 και Γυναικών άνω των 55 !!!

Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το μεσημέρι και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η απονομή των επάθλων στους νικητές.

Την Επιτροπή των Κριτών του πρωταθλήματος αποτελούν :

Chief Judge: Aristotelis Balais (GRE)

Assistant Chief Judge: Lakis Anastasiou (CYP)

Homologator: Milos Kusy (SVK)

Assistant Homologator: Georgios Alexandris (GRE)

Technical Officer: Georgios Alexandris (GRE)

Scorer: Milos Kusy (SVK)

Judges:

-        Lakis Anastasiou (CYP)

-        Aristotelis Balais (GRE)

-        Stavros Tsakiridis (GRE)

-        Georgios Papaconstantinou (CYP)

Chief Driver: Srdjan Dragic (SRB)

Driver: Savas Panteli (CYP)

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και ένα χρόνο η ΚΟΘΑΣΚΙ, απέκτησε με την αρωγή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), αλλά και τη στήριξη των υπολοίπων χορηγών της, το σκάφος Nautique Carbon με το οποίο θα διεξαχθούν οι αγώνες. Θεωρείται το κορυφαίο αγωνιστικό σκάφος στον κόσμο, και χρησιμοποιείται σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα που διοργανώνονται ανά την υφήλιο.

Η ΚΟΘΑΣΚΙ το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν όλων των συμμετεχόντων.

Χορηγοί του πρωταθλήματος είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), η «Finstella», «RomerCapital» «αλφαμεγα», «Kean», «Blinc», «Foley’s School», «Sportsoft» και «SP skis».

Λεπτομέρειες του πρωταθλήματος, συμμετοχές, πρόγραμμα και αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι στην ιστοδιεύθυνση : https://www.iwwfed-ea.org/classic/25CYP002/

Διαβαστε ακομη