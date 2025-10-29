Γι’ αυτό έχουν παράπονα στην ΑΕΚ με τον διαιτητή στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ – «Με όλο τον σεβασμό στον Πιέρο...»

Εξηγήσεις για το πού εστιάζονται τα παράπονα από πλευράς ΑΕΚ σχετικά με τη διαιτησία του Χρυσοβαλάντη Θεουλή έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λάρνακας, Κυριάκος Δημητρίου, μιλώντας στον Super Sport FM.

«Να το εξηγήσω με περισσότερη ψυχραιμία. Στηρίζουμε με πράξεις την Κυπριακή διαιτησία. Δεν εστιάζομαι σε 1-2 φάσεις για τον Χρυσοβαλάντη Θεουλή. Το πέναλτι του ΑΠΟΕΛ ήταν πέναλτι. Το πρόβλημα μας για ακόμα μια φορά είναι ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής έδειξε τρομερές αδυναμίες να διαχειριστεί τον αγώνα. Προκαλεί από τα πρώτα λεπτά εκνευρισμό στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Έχασε πολλές κάρτες.

Με όλο το σεβασμό στον Πιέρο δεν γίνεται να κάνει τέσσερα φάουλ για κάρτα και να μείνει στις παρατηρήσεις. Ο Διαμαντάκος έκανε φάουλ στον Λέδες για κίτρινη έμεινε στις συστάσεις. Ο χρόνος των καθυστερήσεων. Περιμέναμε οκτώ λεπτά στο πρώτο ημίχρονο άφησε τρία. Στην επανάληψη άφησε πέντε. Η τελευταία φάση καθαρό φάουλ στον Νάλι μπροστά στα μάτια του, άφησε το παιχνίδι και δεχθήκαμε επίθεση για γκολ. Διερωτόμαστε με τόσα χτυπητά λάθη, ένας διαιτητής που έρχεται από τιμωρία να ορίζεται σε τέτοιο αγώνα. Ένας παίκτης που είναι ντεφορμέ μένει στον πάγκο. Δεν ξέρω αν αξίζει να τον καταγγείλουμε.

Σκεφτήκαμε να αντιδράσουμε δυναμικά μόλις ανακοινώθηκαν οι ορισμοί. Δεν το πράξαμε να μην δυναμιτίσουμε το κλίμα. Κακώς δεν το πράξαμε».