«Πάμε καλά στο θέμα της διαιτησίας – Να φέρουμε εξωγήινους να διαιτητεύουν»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής.

Για τα παράπονα διάφορων ομάδων για τη διαιτησία σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για την διαιτησία και τον ορισμό των συγκεκριμένων διαιτητών στα ντέρμπι: «Γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι αποκλειστικός αρμόδιος είναι ο κ. Νταμάτο. Αυτός έκανε τις επιλογές για τα παιχνίδια. Θεωρούμε τις αντιδράσεις που καταγράφονται ως υπερβολικές και αχρείαστες. Ως Ομοσπονδία αυτό θεωρούμε. Η θέση μας δεν διαφοροποιείται από τις ομάδες που διαμαρτύρονται. Η δουλειά του VAR είναι να διορθώνει τα λάθη. Εισπράξαμε έντονες αντιδράσεις ακόμα και για ξένους VARίστες. Που σταματά αυτό, ποιοι θα διαιτητεύουν. Θεωρώ ισοπεδωτική αυτή την κριτική, λάθη γίνονται παντού, όπως και στους ποδοσφαιριστές, Είναι μέρος του παιχνιδιού τα λάθη. Πρέπει να υπάρξει υπομονή και εμείς θεωρούμε ότι πάμε καλά στο θέμα της διαιτησίας».

Για το αίτημα των ομάδων για ξένους στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν έχει διαφοροποιηθεί η θέση της διαιτησίας. Όπου κρίνει σκόπιμο ο κ. Νταμάτο θα φέρνει ξένους στο VAR, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακόμα και με ξένους στο VAR, δεν είναι ευχαριστημένες κάποιες ομάδες, να φέρουμε εξωγήινους να διαιτητεύουν; Η UEFA δεν ευνοεί την ανταλλαγή διαιτητών μεταξύ των ομοσπονδιών, όπως και την έλευση διαιτητών από χώρες όπως η Ιταλία πχ. Υπάρχουν ανάγκες στη χώρα του, είναι βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα. Προς το παρόν προχωρούμε με Κύπριους. Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν, πρέπει πριν μιλάμε να σκεφτόμαστε το πόσο επηρεάζουν και τα παράπονα κάποιων ομάδων. Δεν συμφωνώ ότι δεν εμπιστεύεται κανένας τους Κύπριους, τα σοβαρά λάθη τα διορθώνει το VAR. Δεν έχουμε δει αλλοιώσεις αποτελεσμάτων. Εμείς εμπιστευόμαστε πλήρως τον κ. Νταμάτο και τους συνεργάτες του».

Για τη συνάντηση Χάρη Λοϊζίδη με Τσέφεριν: «Ήταν η πρώτη του συνάντηση ως Πρόεδρος της ΚΟΠ για να συναντηθεί με τον κ. Τσέφεριν. Επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία της ΚΟΠ με την UEFA. Συζητήθηκαν θέματα διαφάνειας, οργάνωσης και ανάπτυξης και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με την συνεργασία μας. Μαζί με τον πρόεδρος ήταν και ο Φοίβος Βάκη».

Για τον αυριανό αγώνα Σούπερ Καπ: «Εν μέσω άλλων υποχρεώσεων των ομάδων μας. Ελπίζουμε ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Θα δούμε ένα ποιοτικό παιχνίδι από δύο καλές ομάδες».

Για την Εθνική Γυναικών: «Έκαναν το καλύτερο δυνατό. Ήταν η πρώτη φορά που έφτασαν να διεκδικούν άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία. Υπάρχουν περιθώρια να γίνει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Για τη μετάβαση και τα παράπονα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να είναι πιο σύντομο το ταξίδι, χωρίς τσάρτερ. Πήγε η ομάδα μας 48 ώρες πριν το παιχνίδι για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ξεκούρασης».

Για την Εθνική U17: «Φιλοξενεί όμιλο του EURO, κέρδισε χθες τη Φινλανδία. Διαχρονικά έχουμε καλές ομάδες σε αυτό το επίπεδο».