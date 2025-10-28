Πήρε στα πέναλτι το θρίλερ απέναντι στην Άιντραχτ η Ντόρτμουντ

Εντυπωσιακή ήταν η επιστροφή του Κυπέλλου Γερμανίας, με τις Ντόρτμουντ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης να μας χαρίζουν μία μοναδική μονομαχία, που έβγαλε νικητή τους Βεστφαλούς στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια, 4-2 πέναλτι).

Ενώ την ίδια ώρα η Βόλφσμπουργκ γνώρισε ακόμη ένα στραπάτσο, αυτή τη φορά εντός έδρας, με την Χόλσταϊν Κίελ να επικρατεί 1-0 και να την στέλνει από νωρίς σπίτι, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αγωνίζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η Άιντραχτ ξεκίνησε μαγικά το παιχνίδι και μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κνάουφ πήρε την μπάλα από τον Γκέτσε και εκτέλεσε ιδανικά τον Κόμπελ για το 1-0.

Οι «κίτρινοι» έβγαλαν αντίδραση και με την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο Μπράντ στο 48ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Όσο και αν προσπάθησαν οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν το χρυσό γκολ, με το ματς να οδηγείται στα πέναλτι. Εκεί οι μοιραίοι για την Άιντραχτ Ντοάν και Σαϊμπί δεν βρήκαν δίχτυα με την άχαστη Ντόρτμουντ να παίρνει την πρόκριση.

Για τη Βόλφσμπουργκ το παιχνίδι έμοιαζε να στραβώνει από το πρώτο ημίχρονο καθώς στο 36’ οι «λύκοι» έμειναν με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της δεύτερης κίτρινης κάρτας που αντίκρισε ο Σελτ, αφήνοντας την ομάδα με δέκα παίκτες.

Η κατάσταση χειροτέρευσε στο 42ο λεπτό όταν και ο Μπέρνχαρντσον ευστόχησε από την άσπρη βούλα πετυχαίνοντας το 1-0 για τη Χόλσταϊν Κίελ, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

